Рэшфорд пропускает матч с "Борнмутом"
Нападающий "Манчестер Юнайтед" Маркус Рэшфорд пропустит матч Премьер-Лиги против "Борнмута" в воскресенье.
Напомним, Рэшфорд не попадал в заявку "Юнайтед" на два предыдущих матча — против "Манчестер Сити" в Премьер-Лиге неделю назад и против "Тоттенхэма" в Кубке Лиги в минувший четверг.
Между этими двумя матчами Рэшфорд заявил, что открыт к "новому испытанию" в своей карьере, словно отказавшись сражаться за место в команде Рубена Аморима и нацелившись на смену клуба.
Не оказалось Рэшфорда и в заявке "Юнайтед" на домашний матч против "Борнмута" в воскресенье. За бортом также остался защитник Маттейс Де Лигт, сообщает talkSPORT.
22.12.2024 16:00
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