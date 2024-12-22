Рэшфорд пропускает матч с "Борнмутом"

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Маркус Рэшфорд пропустит матч Премьер-Лиги против "Борнмута" в воскресенье.

Напомним, Рэшфорд не попадал в заявку "Юнайтед" на два предыдущих матча — против "Манчестер Сити" в Премьер-Лиге неделю назад и против "Тоттенхэма" в Кубке Лиги в минувший четверг.



Между этими двумя матчами Рэшфорд заявил, что открыт к "новому испытанию" в своей карьере, словно отказавшись сражаться за место в команде Рубена Аморима и нацелившись на смену клуба.



Не оказалось Рэшфорда и в заявке "Юнайтед" на домашний матч против "Борнмута" в воскресенье. За бортом также остался защитник Маттейс Де Лигт, сообщает talkSPORT.