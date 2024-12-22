Сунесс раскритиковал Рэшфорда

Легенда "Ливерпуля" Грэм Сунесс обрушился с критикой на нападающего Маркуса Рэшфорда, направляющегося на выход из "Манчестер Юнайтед".

Ранее на этой неделе Рэшфорд заявил, что готов к новому испытанию в своей карьере, отреагировав этим на непопадание в заявку "Юнайтед" на дерби против "Манчестер Сити".



По мнению Сунесса, Рэшфорд "тихо смирился" с тем, что недостаточно хорош для "Юнайтед". Грэм убежден, что время Маркуса на "Олд Траффорд" на исходе.



"Маркус Рэшфорд сказал, что готов к новому испытанию, и этим он подтвердил, что не готов к первому же встретившемуся ему испытанию стать настоящим игроком "Манчестер Юнайтед".



"На мой взгляд, он словно поднял руки вверх и признал, что не может справиться с уровнем ожиданий на своих плечах. Он не смог застолбить за собой место в составе команды, для которой каждый матч подобен кубковому финалу".



"За 10 сезонов в "Юнайтед" он только трижды забил 20 голов или более. Это доказательство того, что он не справился с испытанием и ответственностью от игры за один из крупнейших клубов в мире".



"Мысленно он тихо смирился с тем, что должен уйти и играть в менее конкурентной лиге. Будет интересно посмотреть, где он окажется, потому что в "Юнайтед", как я и сказал на прошлой неделе, для него все будет идти только по нисходящей", — сообщил Сунесс Daily Mail.