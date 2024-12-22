Слот хочет, чтобы "Ливерпуль" побеждал на выезде большие команды

Наставник "Ливерпуля" Арне Слот заявил, что его команде нужны хорошие результаты в выездных матчах против больших команд для завоевания титула Премьер-Лиги в этом сезоне.

"Ливерпуль" отправляется на выезд к "Тоттенхэму" в воскресенье, не зная побед в гостях у серьезных команд в рамках Премьер-Лиги с августа 2023, когда "красные" одолели "Ньюкасл".



Ранее в этом сезоне "Ливерпуль" не смог победить на выезде "Арсенал" и "Ньюкасл", и Слот призывает свою команду прибавить в этом отношении.



"Да, если ты хочешь выиграть эту лигу, тебе нужно много очков. В этом соревновании так много сильных команд, и время от времени тебе нужно побеждать в сложных выездных матчах".



"Нам уже удалось выиграть несколько сложных выездных матчей, потому что, думаю, против "Вулверхэмптона" и "Кристал Пэлас" было тяжело. Но я думаю, будет справедливо сказать, что выездные матчи против команд топ-6, топ-8 еще сложнее. Да, тебе не нужно выигрывать их все, но тебе определенно нужно несколько хороших результатов в этих матчах", — цитирует Слота Daily Mirror.