"Арсенал" и "Сити" следят за Ольмо

"Арсенал" и "Манчестер Сити" следят за ситуацией вокруг атакующего полузащитника "Барселоны" Дани Ольмо.

Ярко проявив себя на Евро-2024 со сборной Испании, минувшим летом Ольмо был куплен "Барселоной" у "РБ Лейпциг" за 52 миллиона фунтов.



Однако из-за своих финансовых проблем "Барселона" смогла зарегистрировать Ольмо на Ла Лигу только до 31 декабря, и существуют опасения, что Дани не сможет играть за команду Ханси Флика после этой даты.



Как сообщает Daily Mirror, ввиду особенности своего контракта Ольмо сможет покинуть "Барселону" свободным агентом в январе, если регистрация Дани на Ла Лигу не будет продлена, и эта ситуация привлекла интерес из Премьер-Лиги.



Помимо "Арсенала" и "Сити", за 26-летним испанцем, забившим пять голов в 11 матчах Ла Лиги, также следит "Бавария".