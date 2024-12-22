Артета: "Это переломный момент для Жезуса"

Габриэль Жезус Главный тренер "Арсенала" Микель Артета считает, что для его нападающего Габриэля Жезуса случился переломный момент сезона.

Накануне Жезус своим дублем помог "Арсеналу" разгромить "Кристал Пэлас" в Премьер-Лиге (1:4), четырьмя днями ранее сделав хет-трик против того же соперника в Кубке Лиги.

Артета чувствует, что у Жезуса, наконец, пошла игра, и 27-летний бразилец начал пожинать плоды упорной работы.

"Это должен быть переломный момент для него. Мы должны подстегивать его и позволять ему быть собой. У него были сложные моменты, потому что ты, будучи нападающим, всегда в центре внимания".

"Красота футбола в том, что вещи меняются. Думаю, за четыре дня он забил такое же количество голов, как в предыдущих 45 матчах, и он мог снова сделать хет-трик".

"Он заслуживает огромной похвалы, потому что он вложил так много работы и веры в то, что он делает. Он был терпелив, и он был вознагражден".

"Ты должен быть готов к своей возможности, вот и все. Ты не сможешь ей воспользоваться, если не подготовишься".

"Ты хочешь этого, ты хочешь поскорее, и иногда этого не происходит, и ты не видишь плодов своей работы. Это как ходить в тренажерный зал и смотреть на себя в зеркало через одну неделю или один месяц".

"Иногда это требует больше времени, и внезапно каждый говорит, что ты выглядишь гораздо лучше, здоровее, и с тобой происходят хорошие вещи. Думаю, это хороший пример, чтобы понять, что сделал Габи", — цитирует Артету Evening Standard.


Метки Арсенал, Артета, Жезус

Автор mihajlo   

Дата 22.12.2024 12:00

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