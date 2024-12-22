Артета: "Это переломный момент для Жезуса"

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета считает, что для его нападающего Габриэля Жезуса случился переломный момент сезона.

Накануне Жезус своим дублем помог "Арсеналу" разгромить "Кристал Пэлас" в Премьер-Лиге (1:4), четырьмя днями ранее сделав хет-трик против того же соперника в Кубке Лиги.



Артета чувствует, что у Жезуса, наконец, пошла игра, и 27-летний бразилец начал пожинать плоды упорной работы.



"Это должен быть переломный момент для него. Мы должны подстегивать его и позволять ему быть собой. У него были сложные моменты, потому что ты, будучи нападающим, всегда в центре внимания".



"Красота футбола в том, что вещи меняются. Думаю, за четыре дня он забил такое же количество голов, как в предыдущих 45 матчах, и он мог снова сделать хет-трик".



"Он заслуживает огромной похвалы, потому что он вложил так много работы и веры в то, что он делает. Он был терпелив, и он был вознагражден".



"Ты должен быть готов к своей возможности, вот и все. Ты не сможешь ей воспользоваться, если не подготовишься".



"Ты хочешь этого, ты хочешь поскорее, и иногда этого не происходит, и ты не видишь плодов своей работы. Это как ходить в тренажерный зал и смотреть на себя в зеркало через одну неделю или один месяц".



"Иногда это требует больше времени, и внезапно каждый говорит, что ты выглядишь гораздо лучше, здоровее, и с тобой происходят хорошие вещи. Думаю, это хороший пример, чтобы понять, что сделал Габи", — цитирует Артету Evening Standard.