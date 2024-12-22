Палмер не сможет запретить другим игрокам праздновать голы в своем стиле

Коул Палмер Звезда "Челси" Коул Палмер не сможет запретить другим игрокам праздновать голы в своем фирменном стиле.

Празднование Палмера, когда Коул — словно от холода — обхватывает себя руками, стало по-настоящему легендарным и распространилось на другие виды спорта.

Популярность этого празднования даже сподвигла 22-летнего игрока сборной Англии зарегистрировать товарный знак "Cold Palmer".

Палмер планирует хорошо заработать на этой интеллектуальной собственности, продвигая соответствующие товары и услуги.

Однако talkSPORT, ссылаясь на юридических экспертов, утверждает, что Палмер ничего не сможет предъявить копирующим его празднование игрокам — вроде Моргана Роджерса, который изобразил фирменное движение Коула, забив гол за "Астон Виллу" против "Манчестер Сити" в субботу.


Метки Палмер, Челси

Автор mihajlo   

Дата 22.12.2024 11:00

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  1. meshuggah 22.12.2024 12:05 # meshuggah
    Вчера только ахуел, от тогда как Роджерс спездел празднование

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  2. redwhitegun 22.12.2024 11:34 # redwhitegun
    Так как он может запретить празднование, которое не он придумал?)

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  3. chelsea88 22.12.2024 11:33 # chelsea88
    Ну пздц теперь.

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