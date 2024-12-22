Палмер не сможет запретить другим игрокам праздновать голы в своем стиле

Звезда "Челси" Коул Палмер не сможет запретить другим игрокам праздновать голы в своем фирменном стиле.

Празднование Палмера, когда Коул — словно от холода — обхватывает себя руками, стало по-настоящему легендарным и распространилось на другие виды спорта.



Популярность этого празднования даже сподвигла 22-летнего игрока сборной Англии зарегистрировать товарный знак "Cold Palmer".



Палмер планирует хорошо заработать на этой интеллектуальной собственности, продвигая соответствующие товары и услуги.



Однако talkSPORT, ссылаясь на юридических экспертов, утверждает, что Палмер ничего не сможет предъявить копирующим его празднование игрокам — вроде Моргана Роджерса, который изобразил фирменное движение Коула, забив гол за "Астон Виллу" против "Манчестер Сити" в субботу.