Палмер не сможет запретить другим игрокам праздновать голы в своем стиле
Звезда "Челси" Коул Палмер не сможет запретить другим игрокам праздновать голы в своем фирменном стиле.
Празднование Палмера, когда Коул — словно от холода — обхватывает себя руками, стало по-настоящему легендарным и распространилось на другие виды спорта.
Популярность этого празднования даже сподвигла 22-летнего игрока сборной Англии зарегистрировать товарный знак "Cold Palmer".
Палмер планирует хорошо заработать на этой интеллектуальной собственности, продвигая соответствующие товары и услуги.
Однако talkSPORT, ссылаясь на юридических экспертов, утверждает, что Палмер ничего не сможет предъявить копирующим его празднование игрокам — вроде Моргана Роджерса, который изобразил фирменное движение Коула, забив гол за "Астон Виллу" против "Манчестер Сити" в субботу.
22.12.2024 11:00
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Вчера только ахуел, от тогда как Роджерс спездел празднование
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Так как он может запретить празднование, которое не он придумал?)
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Ну пздц теперь.
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