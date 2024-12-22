Наставник "Вулверхэмптона" Витор Перейра назвал двух тренеров "типа Да Винчи" из Премьер-Лиги, которые его вдохновляют.

В воскресенье Перейра дебютирует на тренерском мостике "Вулверхэмптона", сразившись на выезде с "Лестером".



Витор, наконец, осуществил свою мечту и оказался в Премьер-Лиге, и 56-летний португалец готов стать инноватором, как Хосеп Гвардиола из "Манчестер Сити" или Арне Слот из "Ливерпуля".



"Я очень креативный парень. Мне нужно выражать себя. Футбол дает мне возможность создавать нечто. Это как рисование. Я пришел сюда, чтобы создать нечто новое, нечто красивое, нечто сильное".



"Мне нравятся тренеры типа Да Винчи. Тренеры, которые на шаг впереди других. Они создают новые вещи, новый футбол. Красота футбола в вещах, которые мы еще не создали".



"На мой взгляд, в футболе важно удивляться. Когда Де Дзерби пришел в "Брайтон", он делал нечто другое. Когда пришел Гвардиола, он делал нечто другое, как делал Юрген и как делает сейчас Слот. Мы исследуем футбол, и футбол продолжает удивлять нас. Поэтому он является такой страстью", — цитирует Перейру Daily Mirror.