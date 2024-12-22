Хау не хочет продавать Исака

Главный тренер "Ньюкасла" Эдди Хау заверил, что его клуб не хочет продавать своего нападающего Александера Исака.

Накануне Исак оформил свой первый хет-трик за "Ньюкасл", благодаря чему "сороки" сокрушили "Ипсвич" со счетом 0:4 в Премьер-Лиге.



И хотя близится трансферное окно, а спекуляции насчет будущего Исака набирают обороты, Хау отчаянно надеется оградить 25-летнего шведа от интереса топ-клубов.



"Он является талантом мирового уровня, и сегодня он забил свои голы, продемонстрировав перед чужими воротами эту крутость и это хладнокровие, которые очень мало у кого из игроков есть".



"Если добавить к этому другие его качества и вспомнить, насколько он быстр, насколько он технически одарен... На мой взгляд, у него есть все".



"Хочу ли я сохранить Исака? Да, абсолютно. Никакая часть меня или кого-либо в "Ньюкасле" не хочет отпускать Алекса. Мы очень на него рассчитываем в своих долгосрочных планах, и лично я не вижу проблемы в ФФП".



"Он мотивирован и хочет выступать хорошо. У него большие карьерные амбиции, он все еще относительно молод, поэтому, надеюсь, у него по-настоящему яркое будущее впереди".



"Мне известно, что по желанию забивать голы он не уступает никому. Каждый раз, когда я разговариваю с ним о озабоченности "Ньюкасла" его будущим, это очень позитивный разговор".



"Я был бы счастлив, если он со своими партнерами по команде принес нам трофей. Такова цель", — цитирует Хау The Independent.