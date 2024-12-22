"Тоттенхэм" обдумывает покупку Траффорда в январе

"Тоттенхэм" задумывается о приобретении голкипера "Бернли" Джеймса Траффора в прошлом месяце.

В данный момент первый номер "Тоттенхэма" Гульельмо Викарио восстанавливается после операции на лодыжке, а к игре его дублера Фрэйзера Форстера возникает много претензий.



В минувший четверг "Тоттенхэм" победил "Манчестер Юнайтед" со счетом 4:3 в Кубке Лиги, однако 36-летний Фостер стал прямым виновником двух пропущенных голов, усложнив матч, который складывался безмятежно для "шпор".



По информации Daily Mirror, главный тренер "Тоттенхэма" Анге Постекоглу уже получил зеленый свет на приглашение голкипера в зимнее трансферное окно, и искать усиление последнего рубежа "шпоры" собираются в Чемпионшипе.



Во главе шорт-листа "Тоттенхэма" находится 22-летний Траффорд, который в прошлом сезоне поиграл за "Бернли" в Премьер-Лиге и оценивается в 20 миллионов фунтов.



Помимо Траффорда, "Тоттенхэм" проявляет интерес к Энтони Паттерсону из "Сандерленда" и Пирсу Чарльзу из "Шеффилд Уэнсдей".