Гвардиола: "Без Холанда мы были бы еще хуже"
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола выступил в защиту своего нападающего Эрлинга Холанда.
В субботу "Сити" потерпел поражение 2:1 от "Астон Виллы", а Холанд лишь однажды коснулся мяча в чужой штрафной. В двух последних матчах Эрлинг не нанес ни одного удара в створ.
После матча на "Вилла Парк" Холанд самокритично высказался насчет своей игры, однако Гвардиоле кажется, что норвежского бомбардира подводят партнеры по команде.
"Без него мы были бы еще хуже. Я не согласен с ним, но мне нравится, когда игроки чувствуют, что это единственный способ для нас прибавить. Можно быть самокритичным двумя способами, и второй — винить тех, кто рядом с тобой. Это зависит от них".
"Мы старались, но в конце концов ему нужно доставлять правильные мячи в правильные зоны", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.
22.12.2024 07:00
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петуху на холанде стоит задуматься
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Пусть дальше остается скромным-до фразы "оставайся скромным" Артете от Холанда у Манчестер Сити не было ни одного поражения в сезоне, с тех пор-10 поражений
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