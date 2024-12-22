Гвардиола: "Без Холанда мы были бы еще хуже"

Эрлинг Холанд Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола выступил в защиту своего нападающего Эрлинга Холанда.

В субботу "Сити" потерпел поражение 2:1 от "Астон Виллы", а Холанд лишь однажды коснулся мяча в чужой штрафной. В двух последних матчах Эрлинг не нанес ни одного удара в створ.

После матча на "Вилла Парк" Холанд самокритично высказался насчет своей игры, однако Гвардиоле кажется, что норвежского бомбардира подводят партнеры по команде.

"Без него мы были бы еще хуже. Я не согласен с ним, но мне нравится, когда игроки чувствуют, что это единственный способ для нас прибавить. Можно быть самокритичным двумя способами, и второй — винить тех, кто рядом с тобой. Это зависит от них".

"Мы старались, но в конце концов ему нужно доставлять правильные мячи в правильные зоны", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.


Метки Гвардиола, Манчестер Сити, Холанд

Автор mihajlo   

Дата 22.12.2024 07:00

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Последние комментарии:




  1. exclusivefirst 22.12.2024 07:23 # exclusivefirst
    петуху на холанде стоит задуматься

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  2. exclusivefirst 22.12.2024 07:22 # exclusivefirst
    Пусть дальше остается скромным-до фразы "оставайся скромным" Артете от Холанда у Манчестер Сити не было ни одного поражения в сезоне, с тех пор-10 поражений

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