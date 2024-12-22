Гвардиола: "Без Холанда мы были бы еще хуже"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола выступил в защиту своего нападающего Эрлинга Холанда.

В субботу "Сити" потерпел поражение 2:1 от "Астон Виллы", а Холанд лишь однажды коснулся мяча в чужой штрафной. В двух последних матчах Эрлинг не нанес ни одного удара в створ.



После матча на "Вилла Парк" Холанд самокритично высказался насчет своей игры, однако Гвардиоле кажется, что норвежского бомбардира подводят партнеры по команде.



"Без него мы были бы еще хуже. Я не согласен с ним, но мне нравится, когда игроки чувствуют, что это единственный способ для нас прибавить. Можно быть самокритичным двумя способами, и второй — винить тех, кто рядом с тобой. Это зависит от них".



"Мы старались, но в конце концов ему нужно доставлять правильные мячи в правильные зоны", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.