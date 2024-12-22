17-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей воскресенья

В воскресенье, 22 декабря, пятью поединками завершится 17-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

ЭВЕРТОН — ЧЕЛСИ 17:00 Онлайн-трансляция Прогноз



"Эвертон" проиграл только два из 11 последних матчей в Премьер-Лиге. "Челси" одержал восемь побед кряду во всех соревнованиях, и это лучшая серия клуба со времен Антонио Конте в 2016 году. "Ириски" выиграли пять из шести последних домашних встреч с "синими" в Премьер-Лиге.



Полузащитник "Эвертона" Дуайт Макнил под вопросом из-за проблем с коленом. Джаррад Брантуэйт тренировался на этой неделе, несмотря на мышечное напряжение. Армандо Бройя не сыграет из-за условий своей аренды.



Защитник "Челси" Марк Кукурелья дисквалифицирован, но Педру Нету свое наказание уже отбыл. Ромео Лавиа по-прежнему травмирован. Рис Джеймс приступил к тренировкам в общей группе, однако играть пока не готов.



ФУЛХЭМ — САУТГЕМПТОН 17:00



"Фулхэм" забивает уже 15 матчах Премьер-Лиги кряду, и это клубный рекорд. "Саутгемптон" не знает побед на выезде в высшем дивизионе уже 15 поединков кряду (3 ничьи, 12 поражений). "Дачники" выиграли обе предыдущие встречи со "святыми" в Премьер-Лиге.



Крайний защитник "Фулхэма" Кенни Тете пропустит пару месяцев из-за травмы колена. Калвин Бэсси и Том Кэрни вернулись после дисквалификации, Андрес Перейра к ней только приступает. Йоаким Андерсен возобновил тренировки, но Харрисону Риду и Рису Нелсону нужно больше времени.



Голкипер "Саутгемптона" Аарон Рамсдейл близок к возвращению после травмы пальца руки. Кайл Уолкер-Питерс должен поправиться к воскресенью. Джеймс Бри под вопросом.



МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД — БОРНМУТ 17:00



В пяти матчах Премьер-Лиги при Рубене Амориме "Манчестер Юнайтед" забил девять голов — на один больше, чем в девяти при Эрике Тен Хаге в этом сезоне. "Борнмут" только дважды сохранил свои ворота на замке в 19 последних выездных поединках чемпионата. В прошлом сезоне "вишенки" набрали четыре очка против "красных дьяволов", одержав победу на "Олд Траффорд" со счетом 0:3.



Опальный нападающий "Юнайтед" Маркус Рэшфорд доступен для участия в этом матче. Мейсон Маунт пропустит несколько недель с повреждением ноги.



В лазарете "Борнмута" остаются Маркос Сенеси, Хулиан Араухо, Алекс Скотт, Маркус Тавернье и Луис Синистерра.



ЛЕСТЕР — ВУЛВЕРХЭМПТОН 17:00



"Лестер" выиграл лишь один из восьми последних матчей Премьер-Лиги — 3:1 против "Вест Хэма" в дебюте Рууда Ван Нистелроя (2 ничьи, 5 поражений). В этом сезоне английского первенства "Вулверхэмптон" пропустил 40 голов — больше всех в дивизионе. "Лисы" ни разу не проиграли в шести последних домашних встречах с "волками" в Премьер-Лиге, пропустив лишь один гол (4 победы, 2 ничьи).



"Лестер" устроит фитнес-тест для голкипера Мадса Хермансена, который в прошлый уикенд был вынужденно заменен против "Ньюкасла". Бубакари Сумарее возвращается после дисквалификации. Харри Уинкс приступил к тренировкам, Уилфрид Ндиди — пока нет.



Защитник "Вулверхэмптона" Райан Аит-Нури наказан дисквалификацией, но Жоао Гомес свою уже отбыл. Жозе Са, Бубакар Траоре и Пабло Сарабия близки к выздоровлению.



ТОТТЕНХЭМ — ЛИВЕРПУЛЬ 19:30 Онлайн-трансляция Прогноз



В двух предыдущих домашних матчах "Тоттенхэма" было забито 14 голов — по семь гостями и хозяевами. "Ливерпуль" проиграл лишь один из 24 поединков в этом сезоне с учетом всех соревнованиях (2 побед, 3 ничьи). "Шпоры" одержали только две победы в 25 последних встречах с "красными" во всех турнирах (6 ничьих, 17 поражений).



Защитник "Тоттенхэма" Дестини Удоджи оправился после небольшого повреждения бедра, Тимо Вернер — после болезни. Гульельмо Викарио, Микки Ван де Вен, Кристиан Ромеро, Бен Дэвис и Родриго Бентанкур значатся среди отсутствующих.



Защитник "Ливерпуля" Энди Робертсон отбыл свою одноматчевую дисквалификацию. Ибраима Конате и Конор Брэдли точно не сыграют.