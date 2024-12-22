Артета обеспокоен травмой Сака

Наставник "Арсенала" Микель Артета выразил обеспокоенность травмой своего вингера Букайо Сака против "Кристал Пэлас".

Победный для "Арсенала" матч Премьер-Лиги на "Селхерст Парк" в субботу (1:5) был завершен для Сака уже в середине первого тайма, когда Букайо получил травму и уступил свое место на поле Леандро Троссарду.



Сака повредил заднюю поверхность бедра уже третий раз в этом сезоне, покидая стадион на костылях. Артета опасается, что теперь 23-летнему англичанину придется задержаться в лазарете.



"Он что-то почувствовал в задней поверхности своего бедра. Он не мог продолжать. Нам нужно его обследовать. Я весьма обеспокоен", — цитирует Артету Evening Standard.



