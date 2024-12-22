Артета обеспокоен травмой Сака

Букайо Сака Наставник "Арсенала" Микель Артета выразил обеспокоенность травмой своего вингера Букайо Сака против "Кристал Пэлас".

Победный для "Арсенала" матч Премьер-Лиги на "Селхерст Парк" в субботу (1:5) был завершен для Сака уже в середине первого тайма, когда Букайо получил травму и уступил свое место на поле Леандро Троссарду.

Сака повредил заднюю поверхность бедра уже третий раз в этом сезоне, покидая стадион на костылях. Артета опасается, что теперь 23-летнему англичанину придется задержаться в лазарете.

"Он что-то почувствовал в задней поверхности своего бедра. Он не мог продолжать. Нам нужно его обследовать. Я весьма обеспокоен", — цитирует Артету Evening Standard.


Метки Арсенал, Сака, травмы

Автор mihajlo   

Дата 22.12.2024 00:05

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  1. redwhitegun 22.12.2024 00:26 # redwhitegun
    Пизда рулю(даже такие терминаторы ломаются...

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  2. bembo 22.12.2024 00:15 # bembo
    команда одного игрока лишилась одного игрока


    СПЕРМИНГ ТВОЙ ВЫХОД

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