Холанд: "Верим в Гвардиолу"
Нападающий "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд заявил, что его команда сохраняет веру в своего главного тренера Хосепа Гвардиолу.
В субботу "Сити" потерпел поражение 2:1 в гостях у "Астон Виллы", к вечеру обнаружив себя уже на шестом месте в Премьер-Лиге.
"Сити" переживает свой худший кризис в эру Гвардиолы, однако Холанд и его партнеры по раздевалке верят, что Хосеп найдет выход из ситуации.
"Он шесть раз выиграл Премьер-Лигу за семь лет, поэтому мы никогда не забудем это. Он найдет решения. Он делает это каждый год. Мы по-прежнему верим в него, и прямо сейчас нам нужно трудиться упорнее, чем когда-либо", — цитирует Холанда ESPN.
21.12.2024 23:00
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