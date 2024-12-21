Холанд: "Верим в Гвардиолу"

Нападающий "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд заявил, что его команда сохраняет веру в своего главного тренера Хосепа Гвардиолу.

В субботу "Сити" потерпел поражение 2:1 в гостях у "Астон Виллы", к вечеру обнаружив себя уже на шестом месте в Премьер-Лиге.



"Сити" переживает свой худший кризис в эру Гвардиолы, однако Холанд и его партнеры по раздевалке верят, что Хосеп найдет выход из ситуации.



"Он шесть раз выиграл Премьер-Лигу за семь лет, поэтому мы никогда не забудем это. Он найдет решения. Он делает это каждый год. Мы по-прежнему верим в него, и прямо сейчас нам нужно трудиться упорнее, чем когда-либо", — цитирует Холанда ESPN.