"Арсенал" второй раз за четыре дня победил "Пэлас"

"Арсенал" второй раз за четыре последних дня одолел "Кристал Пэлас", на сей раз одержав победу 1:5 в рамках Премьер-Лиги.

Относительно встречи этих команд в Кубке Лиги в среду из стартового состава "шпор" пропали Трево Чалоба, Калеб Кпора и Эберечи Эзе.



У "канониров" уцелели лишь Давид Райя, Юрриен Тимбер, Томас Партей и Габриэль Жезус. Деклан Райс остался среди запасных.



Жезус, автор хет-трика против "Пэлас" в кубковом матче, открыл счет уже на шестой минуте. Габриэль Магальэяс не смог замкнуть подачу верхом, однако за спиной у бразильского защитника оказался его тезка, который принял мяч и поразил ворота — 0:1.



Хозяева "Селхерст Парк" позитивно отреагировали на пропущенный гол и уже на 11-й минуте сравняли счет. Исмаила Сарр вошел в штрафную по левому краю, переложил мяч под правую ногу и поразил дальний угол ворот — 1:1.



Однако спустя три минуты гости снова вышли вперед. "Орлы" вроде бы отбились после розыгрыша углового у своих ворот, но мяч был отброшен к Жезусу, который нанес удар в касание — 1:2.



На 21-й минуте Матета был обязан сравнивать счет. Жан-Филипп пробивал из района 11-метровой отметки после потери Вильяма Салиба, однако Давид Райя выручил свою команду.



Уже на 24-й минуте Микель Артета произвел первую замену. Получивший травму Букайо Сака уступил свое место на поле Леандро Троссарду.



Команды играли циклами — период активности одних сменялся периодом активности других. И концовка первого тайма явно осталась за "канонирами".



На 37-й минуте Магальэяс нанес удар головой в перекладину после подачи углового. А в следующей атаке Кай Хаверц с близкого расстояния добил мяч в ворота после попадания Жезуса головой в штангу — 1:3.



"Пэлас" лучше начал второй тайм, но на 60-й минуте пропустил. Дин Хендерсон отразил удар в упор Жезуса, однако атака продолжилась, и Габриэль Мартинелли поразил ворота из пределов штрафной — 1:4.



"Орлы" совсем приуныли, перестали сопротивляться и закончили матч еще одним пропущенным голом. Это вышедший на замену Райс пробил с границы штрафной в дальний угол ворот — 1:5.



Разыгравшийся Жезус помог "Арсеналу" одолеть "Пэлас" второй раз за четыре дня. У "канониров", наконец, получается забивать не только после стандартов.



"Кристал Пэлас" — "Арсенал". Отчет о матче