"Арсенал" второй раз за четыре дня победил "Пэлас"
"Арсенал" второй раз за четыре последних дня одолел "Кристал Пэлас", на сей раз одержав победу 1:5 в рамках Премьер-Лиги.
Относительно встречи этих команд в Кубке Лиги в среду из стартового состава "шпор" пропали Трево Чалоба, Калеб Кпора и Эберечи Эзе.
У "канониров" уцелели лишь Давид Райя, Юрриен Тимбер, Томас Партей и Габриэль Жезус. Деклан Райс остался среди запасных.
Жезус, автор хет-трика против "Пэлас" в кубковом матче, открыл счет уже на шестой минуте. Габриэль Магальэяс не смог замкнуть подачу верхом, однако за спиной у бразильского защитника оказался его тезка, который принял мяч и поразил ворота — 0:1.
Хозяева "Селхерст Парк" позитивно отреагировали на пропущенный гол и уже на 11-й минуте сравняли счет. Исмаила Сарр вошел в штрафную по левому краю, переложил мяч под правую ногу и поразил дальний угол ворот — 1:1.
Однако спустя три минуты гости снова вышли вперед. "Орлы" вроде бы отбились после розыгрыша углового у своих ворот, но мяч был отброшен к Жезусу, который нанес удар в касание — 1:2.
На 21-й минуте Матета был обязан сравнивать счет. Жан-Филипп пробивал из района 11-метровой отметки после потери Вильяма Салиба, однако Давид Райя выручил свою команду.
Уже на 24-й минуте Микель Артета произвел первую замену. Получивший травму Букайо Сака уступил свое место на поле Леандро Троссарду.
Команды играли циклами — период активности одних сменялся периодом активности других. И концовка первого тайма явно осталась за "канонирами".
На 37-й минуте Магальэяс нанес удар головой в перекладину после подачи углового. А в следующей атаке Кай Хаверц с близкого расстояния добил мяч в ворота после попадания Жезуса головой в штангу — 1:3.
"Пэлас" лучше начал второй тайм, но на 60-й минуте пропустил. Дин Хендерсон отразил удар в упор Жезуса, однако атака продолжилась, и Габриэль Мартинелли поразил ворота из пределов штрафной — 1:4.
"Орлы" совсем приуныли, перестали сопротивляться и закончили матч еще одним пропущенным голом. Это вышедший на замену Райс пробил с границы штрафной в дальний угол ворот — 1:5.
Разыгравшийся Жезус помог "Арсеналу" одолеть "Пэлас" второй раз за четыре дня. У "канониров", наконец, получается забивать не только после стандартов.
"Кристал Пэлас" — "Арсенал". Отчет о матче
21.12.2024 22:30
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Арсенал в гонке.
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Постер к фильму Сорокалетний девственник
https://imgur.com/a/8iqrzFA
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Джизус лишает Арсенал шансов на покупку нападающего в январе. Окно закроется, а он собака снова бросит играть.
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Что это за скуф? https://imgur.com/a/8iqrzFA
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Мартышк разошелся
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Эдегор все еще не в кондициях, Жезус в огне, ну и Майлз на уверенных щах отыграл свои минуты сегодня, Тимбер и Райс топ качество... Жаль Сака травмировался.
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Бей Усика пока он не заплачет!
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вот пидоры!
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