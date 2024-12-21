Гвардиола: "У нашего кризиса есть больше причин, чем травмы"

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола признал, что обилие травм не являются единственной причиной затяжного спада его команды.

В субботу "Сити" продлил свою неудачную полосу, потерпев поражение 2:1 в гостях у "Астон Виллы".



Гвардиола по-прежнему сетует на травмы, но в то же время признает, что дело не только в них. Хосеп надеется, что шаг за шагом "горожане" преодолеют этот кризис.



"Это зависит от нас. Решение — вернуть игроков. У нас только один здоровый центральный защитник, и это сложно. Мы постараемся в следующем матче, это будет еще одна возможность, и мы не забегаем чересчур вперед".



"Конечно, есть больше причин. Мы пропускаем голы, которые не пропускали в прошлом, мы не забиваем голы, которые забивали в прошлом. У футбола нет только одной причины. Есть много маленьких факторов".



"В прошлом сезоне мы выиграли Премьер-Лигу, но приехали сюда и проиграли. Нам нужно мыслить позитивно, и я невероятно доверяю этим парням. Некоторые из них обладают невероятной гордостью и желанием. Нам нужно найти способ, и шаг за шагом, рано или поздно мы вернемся", — цитирует Гвардиолу BBC.