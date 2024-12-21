Иван Юрич возглавил "Саутгемптон"

Иван Юрич Аутсайдер Премьер-Лиги "Саутгемптон" представил Ивана Юрича в качестве своего нового главного тренера.

Юрич подписал 18-месячный контракт и заменил на тренерском мостике "Саутгемптона" Расселла Мартина, который был уволен после поражения 0:5 от "Тоттенхэма" в прошлый уикенд.

Юрич находился без работы с ноября, когда он был уволен из "Ромы", где 49-летний хорват продержался только 12 матчей.

"Саутгемптон" имел давний интерес к Юричу, задумываясь о приглашении Ивана еще в 2022 году, когд "святые" попрощались с Ральфом Хазенхюттлем.

В данный момент "Саутгемптон" занимает последнюю позицию в Премьер-Лиге, находясь в девяти очках от спасительного места, однако Юрич, который всю свою тренерскую карьеру до сих пор провел в Италии, настроен оптимистично.

"Я очень доволен. Думаю, это действительно большое испытание, но я очень оптимистичен, потому что я увидел команду, которая может выступать лучше".

"Нам важно сразу установить связь с фанатами. Я хочу видеть агрессивную команду, и я думаю, фанатам "Саутгемптона" понравится это", — сообщил Юрич.


Метки Саутгемптон, тренеры, Юрич

Автор mihajlo   

Дата 21.12.2024 21:00

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