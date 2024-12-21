Иван Юрич возглавил "Саутгемптон"

Аутсайдер Премьер-Лиги "Саутгемптон" представил Ивана Юрича в качестве своего нового главного тренера.

Юрич подписал 18-месячный контракт и заменил на тренерском мостике "Саутгемптона" Расселла Мартина, который был уволен после поражения 0:5 от "Тоттенхэма" в прошлый уикенд.



Юрич находился без работы с ноября, когда он был уволен из "Ромы", где 49-летний хорват продержался только 12 матчей.



"Саутгемптон" имел давний интерес к Юричу, задумываясь о приглашении Ивана еще в 2022 году, когд "святые" попрощались с Ральфом Хазенхюттлем.



В данный момент "Саутгемптон" занимает последнюю позицию в Премьер-Лиге, находясь в девяти очках от спасительного места, однако Юрич, который всю свою тренерскую карьеру до сих пор провел в Италии, настроен оптимистично.



"Я очень доволен. Думаю, это действительно большое испытание, но я очень оптимистичен, потому что я увидел команду, которая может выступать лучше".



"Нам важно сразу установить связь с фанатами. Я хочу видеть агрессивную команду, и я думаю, фанатам "Саутгемптона" понравится это", — сообщил Юрич.