Холанд: "Я недостаточно хорош"
Нападающий "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд признал, что его игра в последнее время оставляет желать лучшего.
В субботу Холанд не смог предотвратить поражение "Сити" от "Астон Виллы" со счетом 2:1, совершив лишь одно касание мяча в чужой штрафной.
Эрлинг отличился только раз в шести последних матчах во всех соревнованиях, что поколебало уверенность в себе 24-летнего норвежца.
"В первую очередь я смотрю на себя, и я недостаточно хорош".
"Я не забиваю после своих моментов, и я должен действовать лучше. Дело во мне, и я недостаточно хорош. Конечно, уверенность не на высоте. Мы знаем, насколько важна уверенность, и вы можете видеть, что ее недостаток влияет на каждого. Что поделать. Мы не можем опускать руки, нам нужно сохранять позитивный настрой, хотя это и сложно", — сообщил Холанд TNT Sports.
21.12.2024 20:00
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