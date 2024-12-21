Холанд: "Я недостаточно хорош"

Нападающий "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд признал, что его игра в последнее время оставляет желать лучшего.

В субботу Холанд не смог предотвратить поражение "Сити" от "Астон Виллы" со счетом 2:1, совершив лишь одно касание мяча в чужой штрафной.



Эрлинг отличился только раз в шести последних матчах во всех соревнованиях, что поколебало уверенность в себе 24-летнего норвежца.



"В первую очередь я смотрю на себя, и я недостаточно хорош".



"Я не забиваю после своих моментов, и я должен действовать лучше. Дело во мне, и я недостаточно хорош. Конечно, уверенность не на высоте. Мы знаем, насколько важна уверенность, и вы можете видеть, что ее недостаток влияет на каждого. Что поделать. Мы не можем опускать руки, нам нужно сохранять позитивный настрой, хотя это и сложно", — сообщил Холанд TNT Sports.