Холанд: "Я недостаточно хорош"

Эрлинг Холанд Нападающий "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд признал, что его игра в последнее время оставляет желать лучшего.

В субботу Холанд не смог предотвратить поражение "Сити" от "Астон Виллы" со счетом 2:1, совершив лишь одно касание мяча в чужой штрафной.

Эрлинг отличился только раз в шести последних матчах во всех соревнованиях, что поколебало уверенность в себе 24-летнего норвежца.

"В первую очередь я смотрю на себя, и я недостаточно хорош".

"Я не забиваю после своих моментов, и я должен действовать лучше. Дело во мне, и я недостаточно хорош. Конечно, уверенность не на высоте. Мы знаем, насколько важна уверенность, и вы можете видеть, что ее недостаток влияет на каждого. Что поделать. Мы не можем опускать руки, нам нужно сохранять позитивный настрой, хотя это и сложно", — сообщил Холанд TNT Sports.


Метки Манчестер Сити, Холанд

Автор mihajlo   

Дата 21.12.2024 20:00

Количество просмотров Просмотров: 327

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. hunter022 21.12.2024 20:13 # hunter022
    Цену себе сбивает перед переездом в Испанию...

    (ответить)

  2. gameboy 21.12.2024 20:03 # gameboy
    Пенёк заговорил

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: