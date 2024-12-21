"Сити" понес новую потерю

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что матч против "Астон Виллы" обернулся для его команды очередной травмой.

В субботу "Сити" потерпел свое шестое поражение в этом сезоне Премьер-Лиги, уступив в гостях у "Виллы" со счетом 2:1.



Едва возобновивший тренировки после травмы Джон Стоунс был заменен Гвардиолой на Кайла Уолкера в перерыве, и эта замену Хосеп сделал вынужденно.



"Была ли замена Стоунса тактической? Я бы сказал, что я не в том моменте, чтобы делать тактические или креативные замены", — цитирует Гвардиолу Evening Standard.