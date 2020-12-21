Субименди: "Решение отказать "Ливерпулю" не было сложным"

Полузащитник испанского "Реал Сосьедад" Мартин Субименди объяснил свое решение отказать "Ливерпулю" минувшим летом.

Минувшим летом "Ливерпуль" выразил готовность заплатить 50 миллионов фунтов отступных по контракту Субименди, поэтому решение было за самим Мартином.



Однако Субименди так и не осмелился покинуть родной клуб, и это решение не было сложным для 25-летнего испанца.



Субименди чувствует, что еще не достиг своего потолка в Сан-Себастьяне, и верит, что у него еще будут возможности уйти на повышение.



"Я отправился отдыхать, и это (интерес "Ливерпуля") стало сюрпризом для меня. Это не было тем, что я планировал. Когда эта ситуация возникла, я отреагировал. Мне не было комфортно в то время, и я взвесил плюсы и минусы, придя к выводу, что лучшим вариантом будет остаться".



"Я не верю в возможности, которые "бывают раз в жизни". Если ты хочешь и хочешь чего-нибудь достичь, они будут у тебя появляться. Не нужно спешить".



"Я смотрю на свое личное развитие, на то, кем я являюсь, и на проект клуба. Я остался, потому что знал, что этот сезон будет важен для меня в команде и что я по-прежнему должен сделать некоторые шаги. Это решение не было сложным. У моего решения было много причин, но я поступил эгоистично — так, как было лучше для меня. А для меня лучше было остаться", — цитирует Субименди Daily Mirror.