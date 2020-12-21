Субименди: "Решение отказать "Ливерпулю" не было сложным"
Полузащитник испанского "Реал Сосьедад" Мартин Субименди объяснил свое решение отказать "Ливерпулю" минувшим летом.
Минувшим летом "Ливерпуль" выразил готовность заплатить 50 миллионов фунтов отступных по контракту Субименди, поэтому решение было за самим Мартином.
Однако Субименди так и не осмелился покинуть родной клуб, и это решение не было сложным для 25-летнего испанца.
Субименди чувствует, что еще не достиг своего потолка в Сан-Себастьяне, и верит, что у него еще будут возможности уйти на повышение.
"Я отправился отдыхать, и это (интерес "Ливерпуля") стало сюрпризом для меня. Это не было тем, что я планировал. Когда эта ситуация возникла, я отреагировал. Мне не было комфортно в то время, и я взвесил плюсы и минусы, придя к выводу, что лучшим вариантом будет остаться".
"Я не верю в возможности, которые "бывают раз в жизни". Если ты хочешь и хочешь чего-нибудь достичь, они будут у тебя появляться. Не нужно спешить".
"Я смотрю на свое личное развитие, на то, кем я являюсь, и на проект клуба. Я остался, потому что знал, что этот сезон будет важен для меня в команде и что я по-прежнему должен сделать некоторые шаги. Это решение не было сложным. У моего решения было много причин, но я поступил эгоистично — так, как было лучше для меня. А для меня лучше было остаться", — цитирует Субименди Daily Mirror.
21.12.2024 18:00
Просмотров: 573
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
тут сбор михужлы, а не мнение ноунейма.
комоне!
(ответить)
а так же назвал «Ливерпуль» «дерьмом», а Клоппа — «немецкой пиздой»
(ответить)
19.09.2024 13:18 #
halamadrid94
Далбень. В 25 лет нужно уходить на повышение , тут ещё ЛФК приглашал к себе , там летом неразбериха была , кто будет играть третьего полузащитника рядом с Собо и Маком , а этот тормоз не стал зону кризисную команду, в которой уже добился максимума. Может и правильно , что не срослось с Мартином. Найдут кого получше, например , Бареллу.
http://fapl.ru/posts/110096/?c=1#c7969032
(ответить)
Для натурала ни секунды раздумий.
(ответить)
Очередная струя в рот сыну гусейна..
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий