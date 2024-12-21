Безнадежный "Сити" проиграл "Вилле"

Морган Роджерс и Джон Дуран "Манчестер Сити" потерпел свое 10-е поражение в 12 последних матчах, уступив в гостях у "Астон Виллы" со счетом 2:1.

В стартовом составе "вилланов" произошло только одно изменение. Это Амаду Онана появился вместо Диего Карлоса.

"Горожане" недосчитались Эдерсона, чье место на воротах занял Штефан Ортега. Также в стартовый состав влились Джон Стоунс, Мануэль Аканджи, Рико Льюис, Матео Ковачич и Джек Грилиш.

Хозяева "Вилла Парк" создали голевой момент уже на 19-й секунде. Выходя один на один, Джон Дуран решил пробить с дистанции, однако Ортега выручил свою команду.

Затем "Вилла" исполнила несколько угловых, после которых Ортега вновь был вынужден вступать в игру.

"Сити" чуть пришел в себя после провального старта, начал атаковать, но на 16-й минуте пропустил. Юри Тилеманс своей передачей разрезал оборону "горожан", а отправившийся в прорыв Морган Роджерс не пожадничал и вывел на удар Дурана — 1:0.

Пропустив, гости продолжили атаковать, но до перерыва создали лишь несколько полумоментов, самым опасным из которых был неточный удар Йошко Гвардиола головой.

Второй тайм начался с того, что Дуран реализовал выход один на один, однако второй гол колумбийского нападающего хозяев не был засчитан из-за офсайда.

На 60-й минуте "Сити" едва снова не пропустил, но удар Роджерса из пределов штрафной площади пришелся в штангу.

"Вилла" гораздо лучше выглядела во втором тайме и на 65-й минуте логичным образом удвоила счет. Роджерс свободно обработал мяч в штрафной и пробил низом — 2:0.

В остатке матча "горожане" выглядели безнадежно, не создавая реальных угроз воротам Эмилиано Мартинеса, но на исходе компенсированного времени Фил Фоден все же отыграл один гол, забрал мяч у поскользнувшегося в своей штрафной Люки Диня — 2:1.

"Сити" провел очередной ужасный матч, позволив "Вилле" одержать комфортную победу, несмотря на поздний гол Фодена.

"Астон Вилла" — "Манчестер Сити". Отчет о матче


Метки Астон Вилла, Манчестер Сити, обзор матча, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 21.12.2024 17:30

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Последние комментарии:




  1. super-striker 21.12.2024 18:28 # super-striker
    21.12.2024 18:18 #
    narcot

    ору) ну так посмотри, где фоден без альвареза) фоден не системообразующий игрок.

    Источник: http://fapl.ru/posts/111948/?c=1#c8002513

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  2. mash 21.12.2024 18:26 # mash
    Около 300 лет лишения свободы рискуют получить 19 наших доверчивых соотечественников, что последние три дня наивно жгли банки, авто, военкоматы и отделения полиции в надежде вернуть отданные укромошенникам деньги.

    Если не желаете подобной участи своим близким — перешлите им этот пост. И в 1001 раз предупредите: не называть никому коды, не спасать свои деньги, не участвовать в секретных спецоперациях. И не устраивать диверсии — если не хотят провести этот Новый год в СИЗО и следующие от 5 до 15 лет в колонии.

    Что касается 19-ти героев наших новостей — все они действовали по указке украинских кураторов. Которые активизировались в преддверии Нового года и разводят россиян с тройным усилием. Их жертвы взрывают фейерверки в МФЦ и торговых центрах, поджигают военкоматы, устраивают взрывы в банках, кидают коктейли Молотова в отделения полиции. В надежде вернуть деньги, которые они только что отдали этим детям собак. Манипуляторы из кол-центров обещают им списания кредитов и долгов, кому-то угрожают расправой, в том числе над близкими.

    Разумеется, никаких денег никто не вернёт. И вреда родственникам не причинит. Цель акций с поджогами — отвлечь украинское общество от катастрофических для Киева проблем на фронте и ТЦКшного беспредела в городах.

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  3. hachidlo 21.12.2024 18:25 # hachidlo
    Топ игрок, но не то форвард

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  4. john-jones 21.12.2024 18:12 # john-jones
    Ну эта публикация подтверджает, что скаузеры слабоумные. БОГ, Судья, аминь.

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  5. zaeba1l 21.12.2024 18:06 # zaeba1l
    21.12.2024 17:58 #
    bembo

    артета плохой тренер, неплохой манагер
    гвардиола наоборот

    Источник: http://fapl.ru/posts/111948/?c=1#c8002490


    То есть нам надо думать, что ты в этом что-то соображаешь.. да? Ну-ка расскажи..

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  6. zaeba1l 21.12.2024 17:53 # zaeba1l
    Голубые суперпидоры, можете расходиться.. Сказка ваша закончилась.
    Тут скоро и за ФФП-130 въебут наказание... Или вы готовы болет за команду чемпионшипа?

    (ответить)

  7. b84 21.12.2024 17:51 # b84
    возвращение на круги своя?

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  8. kellborn 21.12.2024 17:50 # kellborn
    21.12.2024 17:30 #
    bembo

    он ахуенный тренер
    как менеджер абсолютный лох


    костяк сити игроки купленные до него

    за все время в сити у него отсилы 5 топ трансферов

    Источник: http://fapl.ru/posts/111935/?c=1

    Интересно, что у меня АБСОЛЮТНО противоположное мнение. Гвардиола - топовый менеджер, но xyeвый тренер.

    Его в тренерских дуэлях переигрывали кучу раз. Он даже с лучшей командой 21-го века Барселоной выиграл, по факту, 1 ЛЧ. Одну! Количество раз, когда команда готовилась именно к Гвардиоле и обыгрывала его меньше только количества раз, когда Гвардиола сам себя переигрывал. Вспомните интервью Зины, например. Тот прямым текстом говорил, что они ни с того ни с сего начала наигрывать схему с 3-мя центрами за 2 недели до ЛЧ и в результате этого слили Лиону.

    Разве так делают ТОП тренеры? Топ тренеры - это Анчелотти, Дель Боске, Моуриньо, Клопп, Эмери. Это топ тренеры. Они реально могут лучше готовить команды к конкретным соперникам. Они вариативней, они гибче. Но проблема у них( особенно ярко у Моура заметно), что после них - выжженое поле. Потому что они могут подготовить команду у матчу, но, скажем, со временем в этой команде копятся конфликты и усталость, которые в конечном счете и губят либо тренера, либо команду.

    Гвардиола же, как и Фёрги, всегда умел держать раздевалку. Те конфликты которые были быстро разрешались, звезды не бухтели, что сидят на лавке, потому что уважают тренера, а руководство исправдо давало денег на трансферы. В этом плане Гвардиола такой же топ менеджер, как и САФ.

    Проблема сегодняшнего Сити очевидна - из-за расследования ФФП, шейхи стали давай сильно меньше денег, и этот период ровно совпал с травмой Родри ( абсолютно ключевого игрока) и старостью Де Брюйне( второго ключевого игрока).

    Соответсвенно, заменить их просто не успели/не смогли. А Гвардиола, как не самый топовый тренер, но офигенный менеджер, как раз таки привык выигрывать за счет гандикапа в талантах, которые ему удавалось собрать в командах. И как только этот менеджерский гандикап исчез - команда посыпалась.


    Но это Сити и Гвардиола. Если их в пердив не отправят, они купят, Вирца, Мусиалу, опорника и снова будут всех трахать.

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  9. electric 21.12.2024 17:46 # electric
    Казалось бы. Сосут и сосут, в всё равно даже меньше 10 очков от КНЯЗЕЙ!!!

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  10. narcot 21.12.2024 17:44 # narcot
    купить замену уокеру, гнилишу, сохранить замену брёвне? нет, лучшего игрока продать срочно)))) лысый дегенерат

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  11. superglor 21.12.2024 17:41 # superglor
    Сижу ржу над вами всеми. При 10 поражениях, на которых очень любят акцентировать внимание журналюги, Сити по-прежнему всего лишь в 9 очках от 1 места. 2 года назад и не такой отрыв отыгрывали. Тем более Сити грамотно разгоняется к концу сезона, когда портовые и прочие заднеприводные как обычно сдуваются.

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  12. drogba11cool 21.12.2024 17:41 # drogba11cool
    Так же не забывайте скрывать неадекватных и любителей политики

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  13. roberto-89 21.12.2024 17:40 # roberto-89
    Так то ириски отнимут очки у пенсов

    (ответить)

  14. narcot 21.12.2024 17:40 # narcot
    чел думает, что Гвардиола займёт место ниже, чем далглиш или бабка?)))


    21.12.2024 17:26 #
    skychnie-oboi

    У ЛФК никогда небыло таког оуебищного периода НИКОГДА в ИСТОРИИ!
    ГОВНАРИ


    Источник: http://fapl.ru/posts/111935/?c=1#c8002433

    (ответить)

  15. imf-tua 21.12.2024 17:39 # imf-tua
    16.08.2022 14:01 #
    mancityman

    КОРОЛИ!!!
    (ответить)

    Источник: http://fapl.ru/posts/94971/

    (ответить)

  16. zaeba1l 21.12.2024 17:36 # zaeba1l
    Челси тоже самое ждет завтра. Начинайте кукарекать!

    (ответить)

  17. bembo 21.12.2024 17:35 # bembo
    родри уокер бернардо диаш едерсон


    еще назовете какие-то топовые трансферы шарлатана за 10 лет?

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  18. gameboy 21.12.2024 17:34 # gameboy
    Казалось бы, причём тут Хаверц..

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  19. chelsea88 21.12.2024 17:33 # chelsea88
    Удачи Борнмуту завтра.

    (ответить)

  20. hachidlo 21.12.2024 17:33 # hachidlo
    Расчищают дорогу перед Императорси.

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