Безнадежный "Сити" проиграл "Вилле"

"Манчестер Сити" потерпел свое 10-е поражение в 12 последних матчах, уступив в гостях у "Астон Виллы" со счетом 2:1.

В стартовом составе "вилланов" произошло только одно изменение. Это Амаду Онана появился вместо Диего Карлоса.



"Горожане" недосчитались Эдерсона, чье место на воротах занял Штефан Ортега. Также в стартовый состав влились Джон Стоунс, Мануэль Аканджи, Рико Льюис, Матео Ковачич и Джек Грилиш.



Хозяева "Вилла Парк" создали голевой момент уже на 19-й секунде. Выходя один на один, Джон Дуран решил пробить с дистанции, однако Ортега выручил свою команду.



Затем "Вилла" исполнила несколько угловых, после которых Ортега вновь был вынужден вступать в игру.



"Сити" чуть пришел в себя после провального старта, начал атаковать, но на 16-й минуте пропустил. Юри Тилеманс своей передачей разрезал оборону "горожан", а отправившийся в прорыв Морган Роджерс не пожадничал и вывел на удар Дурана — 1:0.



Пропустив, гости продолжили атаковать, но до перерыва создали лишь несколько полумоментов, самым опасным из которых был неточный удар Йошко Гвардиола головой.



Второй тайм начался с того, что Дуран реализовал выход один на один, однако второй гол колумбийского нападающего хозяев не был засчитан из-за офсайда.



На 60-й минуте "Сити" едва снова не пропустил, но удар Роджерса из пределов штрафной площади пришелся в штангу.



"Вилла" гораздо лучше выглядела во втором тайме и на 65-й минуте логичным образом удвоила счет. Роджерс свободно обработал мяч в штрафной и пробил низом — 2:0.



В остатке матча "горожане" выглядели безнадежно, не создавая реальных угроз воротам Эмилиано Мартинеса, но на исходе компенсированного времени Фил Фоден все же отыграл один гол, забрал мяч у поскользнувшегося в своей штрафной Люки Диня — 2:1.



"Сити" провел очередной ужасный матч, позволив "Вилле" одержать комфортную победу, несмотря на поздний гол Фодена.



"Астон Вилла" — "Манчестер Сити". Отчет о матче