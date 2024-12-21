Безнадежный "Сити" проиграл "Вилле"
"Манчестер Сити" потерпел свое 10-е поражение в 12 последних матчах, уступив в гостях у "Астон Виллы" со счетом 2:1.
В стартовом составе "вилланов" произошло только одно изменение. Это Амаду Онана появился вместо Диего Карлоса.
"Горожане" недосчитались Эдерсона, чье место на воротах занял Штефан Ортега. Также в стартовый состав влились Джон Стоунс, Мануэль Аканджи, Рико Льюис, Матео Ковачич и Джек Грилиш.
Хозяева "Вилла Парк" создали голевой момент уже на 19-й секунде. Выходя один на один, Джон Дуран решил пробить с дистанции, однако Ортега выручил свою команду.
Затем "Вилла" исполнила несколько угловых, после которых Ортега вновь был вынужден вступать в игру.
"Сити" чуть пришел в себя после провального старта, начал атаковать, но на 16-й минуте пропустил. Юри Тилеманс своей передачей разрезал оборону "горожан", а отправившийся в прорыв Морган Роджерс не пожадничал и вывел на удар Дурана — 1:0.
Пропустив, гости продолжили атаковать, но до перерыва создали лишь несколько полумоментов, самым опасным из которых был неточный удар Йошко Гвардиола головой.
Второй тайм начался с того, что Дуран реализовал выход один на один, однако второй гол колумбийского нападающего хозяев не был засчитан из-за офсайда.
На 60-й минуте "Сити" едва снова не пропустил, но удар Роджерса из пределов штрафной площади пришелся в штангу.
"Вилла" гораздо лучше выглядела во втором тайме и на 65-й минуте логичным образом удвоила счет. Роджерс свободно обработал мяч в штрафной и пробил низом — 2:0.
В остатке матча "горожане" выглядели безнадежно, не создавая реальных угроз воротам Эмилиано Мартинеса, но на исходе компенсированного времени Фил Фоден все же отыграл один гол, забрал мяч у поскользнувшегося в своей штрафной Люки Диня — 2:1.
"Сити" провел очередной ужасный матч, позволив "Вилле" одержать комфортную победу, несмотря на поздний гол Фодена.
"Астон Вилла" — "Манчестер Сити". Отчет о матче
21.12.2024 17:30
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Последние комментарии:
21.12.2024 18:18 #
narcot
ору) ну так посмотри, где фоден без альвареза) фоден не системообразующий игрок.
Источник: http://fapl.ru/posts/111948/?c=1#c8002513
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Около 300 лет лишения свободы рискуют получить 19 наших доверчивых соотечественников, что последние три дня наивно жгли банки, авто, военкоматы и отделения полиции в надежде вернуть отданные укромошенникам деньги.
Если не желаете подобной участи своим близким — перешлите им этот пост. И в 1001 раз предупредите: не называть никому коды, не спасать свои деньги, не участвовать в секретных спецоперациях. И не устраивать диверсии — если не хотят провести этот Новый год в СИЗО и следующие от 5 до 15 лет в колонии.
Что касается 19-ти героев наших новостей — все они действовали по указке украинских кураторов. Которые активизировались в преддверии Нового года и разводят россиян с тройным усилием. Их жертвы взрывают фейерверки в МФЦ и торговых центрах, поджигают военкоматы, устраивают взрывы в банках, кидают коктейли Молотова в отделения полиции. В надежде вернуть деньги, которые они только что отдали этим детям собак. Манипуляторы из кол-центров обещают им списания кредитов и долгов, кому-то угрожают расправой, в том числе над близкими.
Разумеется, никаких денег никто не вернёт. И вреда родственникам не причинит. Цель акций с поджогами — отвлечь украинское общество от катастрофических для Киева проблем на фронте и ТЦКшного беспредела в городах.
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(ответить)
Топ игрок, но не то форвард
(ответить)
Ну эта публикация подтверджает, что скаузеры слабоумные. БОГ, Судья, аминь.
(ответить)
21.12.2024 17:58 #
bembo
артета плохой тренер, неплохой манагер
гвардиола наоборот
Источник: http://fapl.ru/posts/111948/?c=1#c8002490
То есть нам надо думать, что ты в этом что-то соображаешь.. да? Ну-ка расскажи..
(ответить)
Голубые суперпидоры, можете расходиться.. Сказка ваша закончилась.
Тут скоро и за ФФП-130 въебут наказание... Или вы готовы болет за команду чемпионшипа?
(ответить)
возвращение на круги своя?
(ответить)
21.12.2024 17:30 #
bembo
он ахуенный тренер
как менеджер абсолютный лох
костяк сити игроки купленные до него
за все время в сити у него отсилы 5 топ трансферов
Источник: http://fapl.ru/posts/111935/?c=1
Интересно, что у меня АБСОЛЮТНО противоположное мнение. Гвардиола - топовый менеджер, но xyeвый тренер.
Его в тренерских дуэлях переигрывали кучу раз. Он даже с лучшей командой 21-го века Барселоной выиграл, по факту, 1 ЛЧ. Одну! Количество раз, когда команда готовилась именно к Гвардиоле и обыгрывала его меньше только количества раз, когда Гвардиола сам себя переигрывал. Вспомните интервью Зины, например. Тот прямым текстом говорил, что они ни с того ни с сего начала наигрывать схему с 3-мя центрами за 2 недели до ЛЧ и в результате этого слили Лиону.
Разве так делают ТОП тренеры? Топ тренеры - это Анчелотти, Дель Боске, Моуриньо, Клопп, Эмери. Это топ тренеры. Они реально могут лучше готовить команды к конкретным соперникам. Они вариативней, они гибче. Но проблема у них( особенно ярко у Моура заметно), что после них - выжженое поле. Потому что они могут подготовить команду у матчу, но, скажем, со временем в этой команде копятся конфликты и усталость, которые в конечном счете и губят либо тренера, либо команду.
Гвардиола же, как и Фёрги, всегда умел держать раздевалку. Те конфликты которые были быстро разрешались, звезды не бухтели, что сидят на лавке, потому что уважают тренера, а руководство исправдо давало денег на трансферы. В этом плане Гвардиола такой же топ менеджер, как и САФ.
Проблема сегодняшнего Сити очевидна - из-за расследования ФФП, шейхи стали давай сильно меньше денег, и этот период ровно совпал с травмой Родри ( абсолютно ключевого игрока) и старостью Де Брюйне( второго ключевого игрока).
Соответсвенно, заменить их просто не успели/не смогли. А Гвардиола, как не самый топовый тренер, но офигенный менеджер, как раз таки привык выигрывать за счет гандикапа в талантах, которые ему удавалось собрать в командах. И как только этот менеджерский гандикап исчез - команда посыпалась.
Но это Сити и Гвардиола. Если их в пердив не отправят, они купят, Вирца, Мусиалу, опорника и снова будут всех трахать.
(ответить)
Казалось бы. Сосут и сосут, в всё равно даже меньше 10 очков от КНЯЗЕЙ!!!
(ответить)
купить замену уокеру, гнилишу, сохранить замену брёвне? нет, лучшего игрока продать срочно)))) лысый дегенерат
(ответить)
Сижу ржу над вами всеми. При 10 поражениях, на которых очень любят акцентировать внимание журналюги, Сити по-прежнему всего лишь в 9 очках от 1 места. 2 года назад и не такой отрыв отыгрывали. Тем более Сити грамотно разгоняется к концу сезона, когда портовые и прочие заднеприводные как обычно сдуваются.
(ответить)
Так же не забывайте скрывать неадекватных и любителей политики
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Расширение для Google Chrome, которое позволяет скрывать комментарии определенных пользователей сайта fapl.ru
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(ответить)
Так то ириски отнимут очки у пенсов
(ответить)
чел думает, что Гвардиола займёт место ниже, чем далглиш или бабка?)))
21.12.2024 17:26 #
skychnie-oboi
У ЛФК никогда небыло таког оуебищного периода НИКОГДА в ИСТОРИИ!
ГОВНАРИ
Источник: http://fapl.ru/posts/111935/?c=1#c8002433
(ответить)
16.08.2022 14:01 #
mancityman
КОРОЛИ!!!
(ответить)
Источник: http://fapl.ru/posts/94971/
(ответить)
Челси тоже самое ждет завтра. Начинайте кукарекать!
(ответить)
родри уокер бернардо диаш едерсон
еще назовете какие-то топовые трансферы шарлатана за 10 лет?
(ответить)
Казалось бы, причём тут Хаверц..
(ответить)
Удачи Борнмуту завтра.
(ответить)
Расчищают дорогу перед Императорси.
(ответить)
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