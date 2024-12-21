"Наполи" хочет Магуайра свободным агентом

Итальянский "Наполи" заинтересован в приглашении защитника "Манчестер Юнайтед" Харри Магуайра свободным агентом следующим летом.

Как известно, действующий контракт Магуайра с "Юнайтед" истекает в конце этого сезона, а "Наполи", будучи зарубежным клубом, может уже с января вести переговоры с Харри.



Главный тренер "Наполи" Антонио Конте является большим поклонником Магуайра и надеется убедить игрока сборной Англии заключить предварительный контракт, сообщает Daily Mirror.



Конте убежден, что Магуайр способен заиграть в Серии А с таким же огромным успехом, как и полузащитник Скотт Мактоминей, сменивший "Юнайтед" на "Наполи" минувшим летом.



Добавим, недавно Магуайр признался, что провел "позитивные переговоры" с "Юнайтед" насчет своего будущего, поэтому 31-летний защитник все еще может продлить свое пребывание на "Олд Траффорд".