Аморим: "Помогу Антони стать лучше"

Рулевой "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим пообещал помочь вингеру Антони.

На протяжении последних недель не утихают слухи, что "Юнайтед" поставил крест на Антони и планирует как можно скорее избавиться от 24-летнего бразильца.



Однако Аморим отнюдь не отчаялся реабилитировать Антони, который в матче Кубка Лиги против "Тоттенхэма" сыграл одного из двух 10-х номеров.



"Ему нужно больше уверенности. Если вы вспомните Антони в "Аяксе", то сейчас ему не хватает уверенности при игре один на один. С ней он прибавит".



"Он очень упорно трудится и старается, он больше смещается в глубину поля, нежели на фланг. Ему просто нужно упорно трудиться, и я помогу ему стать лучше как игроку", — цитирует Аморима Sky Sports.