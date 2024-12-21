Гвардиола поведал, когда "Сити" ожидает узнать вердикт по делу о 115 нарушениях

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола поведал, когда его клуб ожидает узнать вердикт по делу о 115 нарушениях правил финансового фейр-плей Премьер-Лиги.

Слушания по делу о 115 нарушениях начались в сентябре и завершились ранее в декабре. Теперь независимая комиссия удалилась для вынесения своего решения.



В процессе слушаний количество нарушений, в которых Премьер-Лига обвиняет "Сити", выросло до 130, однако "горожане" по-прежнему категорически отрицают свою вину.



Как бы то ни было, уже в марте или феврале "Сити" ожидает узнать вердикт. Правда, на этом не будет поставлена точка, потому что у обеих сторон конфликта останется право на апелляцию.



"Это случится зимой. Я не знаю, когда точно. Я знаю, когда люди ожидают, но я не знаю точно. В феврале-марте, возможно, будет приговор", — цитирует Гвардиолу Daily Express.