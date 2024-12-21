"Челси" интересуется Кобелем

"Челси" проявляет интерес к голкиперу дортмундской "Боруссии" Грегору Кобелю.

Минувшим летом на балансе у "Челси" образовалось аномально большое количество голкиперов, многие из которых этот сезон проводят за другие клубы на правах аренды.



Главный тренер "Челси" Энцо Мареска продолжает говорить, что доволен своим первым номером Робертом Санчесом, однако это не мешает "синим" продолжать искать усиление последнего рубежа.



По информации Sky Sport Germany, на радаре у "Челси" находится Кобель, который выступает за "Боруссию" после своего перехода из "Штутгарта" в 2021 году.



"Боруссия" рассматривает Кобеля, у которого есть контракт до 2028 года, в качестве ключевого игрока, однако сам 27-летний швейцарец хочет регулярно сражаться за трофеи и не исключает свой отъезд из Дортмунда в конце сезона.