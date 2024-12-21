"Сити" планирует купить трех игроков в январе
"Манчестер Сити" планирует приобрести трех новых игроков в зимнее трансферное окно.
"Сити" выиграл лишь один из 11 последних матчей во всех соревнованиях, что подталкивает клуб с "Этихад" к выходу на трансферный рынок в январе.
По информации Daily Mail, в следующем месяце "Сити" собирается укрепить позиции центрального полузащитника, крайнего защитника и нападающего.
"Мы не являемся большими поклонниками зимнего окна, но обстоятельства этого сезона являются особенными. Мы разговаривали о том, чтобы что-нибудь предпринять".
"Мы готовы что-нибудь предпринять зимой, если нам будет нужно или если мы что-нибудь найдем. Это непросто. Клубы не хотят продавать, и игроки стоят так дорого. Это зависит от рынка, поэтому посмотрим", — сообщил главный тренер "Сити" Хосеп Гвардиола перед матчем с "Виллой".
21.12.2024 13:00
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Зубименди хочу, братишки
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