"Сити" планирует купить трех игроков в январе

"Манчестер Сити" планирует приобрести трех новых игроков в зимнее трансферное окно.

"Сити" выиграл лишь один из 11 последних матчей во всех соревнованиях, что подталкивает клуб с "Этихад" к выходу на трансферный рынок в январе.



По информации Daily Mail, в следующем месяце "Сити" собирается укрепить позиции центрального полузащитника, крайнего защитника и нападающего.



"Мы не являемся большими поклонниками зимнего окна, но обстоятельства этого сезона являются особенными. Мы разговаривали о том, чтобы что-нибудь предпринять".



"Мы готовы что-нибудь предпринять зимой, если нам будет нужно или если мы что-нибудь найдем. Это непросто. Клубы не хотят продавать, и игроки стоят так дорого. Это зависит от рынка, поэтому посмотрим", — сообщил главный тренер "Сити" Хосеп Гвардиола перед матчем с "Виллой".