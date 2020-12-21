"Арсенал" заинтересован в Рэшфорде

Маркус Рэшфорд "Арсенал" заинтересован в приглашении опального нападающего "Манчестер Юнайтед" Маркуса Рэшфорда.

Пропустив дерби против "Манчестер Сити" в Премьер-Лиге в прошлый уикенд, Рэшфорд, судя по всему, разозлил главного тренера "Юнайтед" Рубена Аморима публичным заявлением о своем будущем, потому что остался вне заявки и на матч Кубка Лиги против "Тоттенхэма" в четверг.

В упомянутом заявлении Рэшфорд дал понять, что открыт к смене клуба, и i News утверждает, что испытывающий серьезные проблемы с нападением "Арсенал" был бы заинтересован в 27-летнем англичанине.

Однако "Арсенал" будет готов позвать Рэшфорда, только если финансовые условия будут устраивать клуб. Ради переезда в Северный Лондон Маркусу пришлось бы отказаться от значительной доли своей зарплаты в 350,000 фунтов в неделю.

В данный момент кажется маловероятным, что "Юнайтед", "Арсенал" и Рэшфорд смогут договориться по финансам.


Метки Арсенал, Манчестер Юнайтед, Рэшфорд

Автор mihajlo   

Дата 21.12.2024 12:00

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Последние комментарии:




  1. chelsea88 21.12.2024 12:41 # chelsea88
    Вуахахахах)))))
    Я же говорил что заднеприврдные любят объедки доедать и с радостью подхватят рашфорда)

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  2. quavo 21.12.2024 12:38 # quavo
    Да хуй этим нищуганам. Пусть в аравию пиздует , за сто лямов

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  3. closer 21.12.2024 12:22 # closer
    поколение неблагодарных черномазых долбоебов: погба,моррисон,гринвуд,рэшфорд

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  4. chelsae88 21.12.2024 12:18 # chelsae88
    Обоссанные гейгуннеришки всегда за счастье принимают отработанный материал за другими.

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