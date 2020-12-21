"Арсенал" заинтересован в Рэшфорде
"Арсенал" заинтересован в приглашении опального нападающего "Манчестер Юнайтед" Маркуса Рэшфорда.
Пропустив дерби против "Манчестер Сити" в Премьер-Лиге в прошлый уикенд, Рэшфорд, судя по всему, разозлил главного тренера "Юнайтед" Рубена Аморима публичным заявлением о своем будущем, потому что остался вне заявки и на матч Кубка Лиги против "Тоттенхэма" в четверг.
В упомянутом заявлении Рэшфорд дал понять, что открыт к смене клуба, и i News утверждает, что испытывающий серьезные проблемы с нападением "Арсенал" был бы заинтересован в 27-летнем англичанине.
Однако "Арсенал" будет готов позвать Рэшфорда, только если финансовые условия будут устраивать клуб. Ради переезда в Северный Лондон Маркусу пришлось бы отказаться от значительной доли своей зарплаты в 350,000 фунтов в неделю.
В данный момент кажется маловероятным, что "Юнайтед", "Арсенал" и Рэшфорд смогут договориться по финансам.
21.12.2024 12:00
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Последние комментарии:
Вуахахахах)))))
Я же говорил что заднеприврдные любят объедки доедать и с радостью подхватят рашфорда)
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Да хуй этим нищуганам. Пусть в аравию пиздует , за сто лямов
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поколение неблагодарных черномазых долбоебов: погба,моррисон,гринвуд,рэшфорд
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Обоссанные гейгуннеришки всегда за счастье принимают отработанный материал за другими.
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