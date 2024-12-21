Джексон поведал, как сорвался его переход в "Виллу"

Нападающий "Челси" Николас Джексон поведал о сорвавшемся переходе в "Астон Виллу".

В этом сезоне Джексон зарекомендовал себя одним из лучших нападающих в Премьер-Лиге, забив девять голов в рамках английского первенства.



Николас заметно прибавил относительно прошлого, своего дебютного за "Челси", сезона после перехода из "Вильярреала" за 30 миллионов фунтов летом 2023.



Однако Джексон мог приехать в Англию еще раньше, потому что его хотел главный тренер "Астон Виллы" Унаи Эмери, знакомый Николасу по совместной работе в Испании.



"Когда Унаи ушел, он хотел, чтобы я отправился за ним в "Астон Виллу", но я был травмирован".



"Я хотел последовать за ним. Я должен был это сделать, но у меня была небольшая травма задней поверхности бедра. Когда я приехал к ним (в "Виллу"), они осмотрели меня и сказали, что мне потребуется еще один месяц, а игрок им нужен уже сейчас".



"Я не был бы готов ни через неделю, ни через две, поэтому им пришлось отменить трансфер, и я вернулся назад".



"Когда я вернулся, то был очень зол. Но зол не из-за того, что не перешел, потому что во время перелета назад я сказал своему другу: "Не переживай, наступят времена получше, такова жизнь".



"Тогда я начал работать больше, чтобы лучше играть за "Вильярреал". Кажется, когда я вернулся, я забил 12 голов за два месяца", — сообщил Джексон Football.London.