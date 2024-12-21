Артета "был в ужасе", когда возглавил "Арсенал"

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета признался, что "был в ужасе", когда взялся за свою работу.

Накануне Артета отметил пять лет с момента своего назначения в "Арсенале". Прежде Микель не имел опыта самостоятельной тренерской работы и лишь ассистировал Хосепу Гвардиоле в "Манчестер Сити".



Однако желание проявить себя и оправдать оказанное ему доверие помогли Артете обуздать внутренний ужас.



"Наверное, я был в ужасе. Ты никого не тренировал на высочайшем уровне. То была середина сезона, я приступил без какой-либо подготовки, без тренерского штаба, тебя попросили взяться за удивительную и большую работу".



"Я обвел взглядом людей, принимавших то решение, и они были столь убеждены. Прежде всего ты хочешь отреагировать на это доверие, и у меня были очень сильные чувства к клубу".



"Я просто не хотел никого расстроить, я хотел показать, что способен на это. Я мог сделать это, только работая день за днем, набираясь опыта, сближаясь с игроками и персоналом, а там станет видно, сработает ли это", — цитирует Артету Evening Standard.