Артета "был в ужасе", когда возглавил "Арсенал"

Микель Артета Главный тренер "Арсенала" Микель Артета признался, что "был в ужасе", когда взялся за свою работу.

Накануне Артета отметил пять лет с момента своего назначения в "Арсенале". Прежде Микель не имел опыта самостоятельной тренерской работы и лишь ассистировал Хосепу Гвардиоле в "Манчестер Сити".

Однако желание проявить себя и оправдать оказанное ему доверие помогли Артете обуздать внутренний ужас.

"Наверное, я был в ужасе. Ты никого не тренировал на высочайшем уровне. То была середина сезона, я приступил без какой-либо подготовки, без тренерского штаба, тебя попросили взяться за удивительную и большую работу".

"Я обвел взглядом людей, принимавших то решение, и они были столь убеждены. Прежде всего ты хочешь отреагировать на это доверие, и у меня были очень сильные чувства к клубу".

"Я просто не хотел никого расстроить, я хотел показать, что способен на это. Я мог сделать это, только работая день за днем, набираясь опыта, сближаясь с игроками и персоналом, а там станет видно, сработает ли это", — цитирует Артету Evening Standard.


Метки Арсенал, Артета, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 21.12.2024 10:00

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  1. breadpeat 21.12.2024 11:00 # breadpeat
    Вручите аснлу пол Кубка в новогодней мишуре, заслужили за рождественские заявления... И они успокоятся

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  2. meshuggah 21.12.2024 10:47 # meshuggah
    5 лет, 1ярд на трансферы и арсинуль результата ахуеть никчёмный гейклубишко

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