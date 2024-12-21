МЮ готов отпустить Рэшфорда даже в аренду

"Манчестер Юнайтед" позволит своему нападающему Маркусу Рэшфорду даже уйти в аренду в январе.

Пропустив два последних матча "Юнайтед", Рэшфорд четко осознал, что главный тренер Рубен Аморим и боссы клуба рассматривают его в качестве обузы.



В идеале "Юнайтед" предпочел бы сразу продать Рэшфорда, однако зарплата Маркуса в 325,000 фунтов в неделю делает маловероятным постоянный трансфер в январе.



Желание "Юнайтед" поскорее избавиться от Рэшфорда настолько высоко, что "красные дьяволы" готовы довольствоваться уходом Маркуса в аренду, и эта возможность может заинтересовать многие клубы Испании, Франции и Германии, сообщает The Sun.



"Юнайтед" опасается, что, оставшись, Рэшфорд превратится в токсичную фигуру и будет отрицательно влиять на раздевалку команды.