МЮ готов отпустить Рэшфорда даже в аренду
"Манчестер Юнайтед" позволит своему нападающему Маркусу Рэшфорду даже уйти в аренду в январе.
Пропустив два последних матча "Юнайтед", Рэшфорд четко осознал, что главный тренер Рубен Аморим и боссы клуба рассматривают его в качестве обузы.
В идеале "Юнайтед" предпочел бы сразу продать Рэшфорда, однако зарплата Маркуса в 325,000 фунтов в неделю делает маловероятным постоянный трансфер в январе.
Желание "Юнайтед" поскорее избавиться от Рэшфорда настолько высоко, что "красные дьяволы" готовы довольствоваться уходом Маркуса в аренду, и эта возможность может заинтересовать многие клубы Испании, Франции и Германии, сообщает The Sun.
"Юнайтед" опасается, что, оставшись, Рэшфорд превратится в токсичную фигуру и будет отрицательно влиять на раздевалку команды.
21.12.2024 09:00
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тяжело наверное болеть за нынешний мю.это не клуб
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