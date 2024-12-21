Гвардиола: Сити" не может выиграть Премьер-Лигу или Лигу Чемпионов"

Хосеп Гвардиола Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что его команда не может выиграть Премьер-Лигу или Лигу Чемпионов в этом сезоне.

В данный момент "Сити" находится в свободном падении, выиграв лишь один из 11 последних матчей во всех соревнованиях.

Гвардиола испытывает острый дефицит игроков и чувствует, что его команда просто не может забегать вперед, думая о трофеях.

"Может ли "Сити" выиграть Премьер-Лигу или Лигу Чемпионов в этом сезоне? Нет. У нас нет для этого игроков".

"Отсутствие игроков усложняет задачу. Сейчас у меня нет ощущения, что мы можем сделать это. Возможно, это все равно случится, кто знает?"

"Но в данный момент мне кажется, мы должны мыслить краткосрочно. Мы не можем ставить перед собой много больших целей".

"Когда ты хочешь достичь чего-нибудь важного вроде победы в Премьер-Лиге или поздних стадий Лиги Чемпионов, тебе нужна стабильность. Все это время мы были невероятно стабильны, а теперь — нет", — сообщил Гвардиола TNT Sports.


Метки Гвардиола, Манчестер Сити

Автор mihajlo   

Дата 21.12.2024 08:00

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