Гвардиола: Сити" не может выиграть Премьер-Лигу или Лигу Чемпионов"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что его команда не может выиграть Премьер-Лигу или Лигу Чемпионов в этом сезоне.

В данный момент "Сити" находится в свободном падении, выиграв лишь один из 11 последних матчей во всех соревнованиях.



Гвардиола испытывает острый дефицит игроков и чувствует, что его команда просто не может забегать вперед, думая о трофеях.



"Может ли "Сити" выиграть Премьер-Лигу или Лигу Чемпионов в этом сезоне? Нет. У нас нет для этого игроков".



"Отсутствие игроков усложняет задачу. Сейчас у меня нет ощущения, что мы можем сделать это. Возможно, это все равно случится, кто знает?"



"Но в данный момент мне кажется, мы должны мыслить краткосрочно. Мы не можем ставить перед собой много больших целей".



"Когда ты хочешь достичь чего-нибудь важного вроде победы в Премьер-Лиге или поздних стадий Лиги Чемпионов, тебе нужна стабильность. Все это время мы были невероятно стабильны, а теперь — нет", — сообщил Гвардиола TNT Sports.