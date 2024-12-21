Аморим: "Команда развивается"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим чувствует, что ему удалось улучшить игру команды.

После прихода Аморима "Юнайтед" демонстрирует противоречивые результаты. В прошлый уикенд "красные дьяволы" победили "Манчестер Сити" в Премьер-Лиге (1:2), но в четверг вылетели из Кубка Лиги, уступив "Тоттенхэму" (3:4).



Однако Амориму кажется, что в некоторых компонентах игры "Юнайтед" демонстрирует явный прогресс. Например, как считает Рубен, "дьяволы" стали острее атаковать, а также научились контролировать течение матча.



"Мы прибавляем в игре вблизи чужой штрафной. У нас были матчи, когда мы находились вблизи чужой штрафной, но не создавали реальной угрозы. Вы видели разницу (в четверг). Вы могли почувствовать, что мы реально угрожаем воротам. Думаю, это хорошая вещь для нашей команды".



"Наша команда стала быстрее, больше прессингует, наши физические кондиции улучшаются, улучшается понимание игры, и вы можете в этом убедиться, потому что теперь мы контролируем игру. Мы больше понимаем, как нужно двигаться и какие позиции занимать", — цитирует Аморима Sky Sports.