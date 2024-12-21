Три саудовских клуба проявили интерес к Рэшфорду

Минимум три клуба из Саудовской Аравии проявили интерес к нападающему "Манчестер Юнайтед" Маркусу Рэшфорду.

На текущей неделе Рэшфорд заявил, что готов к новому вызову в своей карьере. Этим Маркус отреагировал на свое непопадание в заявку "Юнайтед" на матч Премьер-Лиги против "Манчестер Сити".



По информации talkSPORT, уже три саудовских клуба официально обозначили свою заинтересованность в приглашении 27-летнего игрока сборной Англии в январе.



Наиболее серьезным претендентом на Рэшфорда является "Аль-Ахли", которому, правда, сперва нужно избавиться от одного иностранного игрока. Освободить место Маркусу может экс-нападающий "Ливерпуля" Роберто Фирмино, которого хочет турецкий "Фенербахче".



"Аль-Иттихад" и "Аль-Кадисия" называются двумя другими претендентами на Рэшфорда, а вот "Аль-Наср", за который выступает Криштиану Роналду, не собирается приглашать Маркуса.



Саудиты готовы перейти к конкретным шагам, если Рэшфорд даст понять, что переезд на Ближний Восток его устраивает.