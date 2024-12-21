17-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей субботы

Дин Хендерсон и Габриэль Жезус В субботу, 21 декабря, пятью поединками стартует 17-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

АСТОН ВИЛЛА — МАНЧЕСТЕР СИТИ 15:30 Онлайн-трансляция Прогноз

"Астон Вилла" потерпела шесть поражений в 11 последних матчей, не проиграв ни одного из 11 предыдущих. "Манчестер Сити" потерпел восемь поражений в 11 последних поединках с учетом всех соревнований — как и в 106 предыдущих. "Вилланы" одержали лишь одну победу в 17 последних встречах с "горожанами" во всех турнирах — 1:0 в Премьер-Лиге в декабре 2023 (2 ничьи, 14 поражений).

Лазарет "Виллы" покинули Тайрон Мингс и Леон Бэйли, но Джейкоб Рэмси все еще недоступен.

Защитник "Сити" Рубен Диаш пропустит три-четыре недели с мышечным повреждением, а Эдерсон под вопросом. Возобновили тренировки Мануэль Аканджи и Джон Стоунс. Рико Льюис возвращается после дисквалификации.

БРЕНТФОРД — НОТТИНГЕМ ФОРЕСТ 18:00

"Брентфорд" остается лучшей домашней командой в этом сезоне Премьер-Лиги — 22 набранных очка из 24 возможных на своем поле против одного из 24 на выезде. Только "Челси" и "Ливерпуль" набрали очков на выезде в этом сезоне Премьер-Лиги больше, чем "Ноттингем Форест (14). "Лесники" не выиграли ни одной из шести последних встреч с "пчелами" в чемпионате.

Защитник "Брентфорда" Сепп Ван ден Берг не сыграет из-за проблем с пахом. Также проблемы со здоровьем имеются у Итана Пиннока и Игоря Тиаго, но Кристиан Нергор должен быть в порядке.

"Форест" предстоит оценить состояние Мурильо и Райана Йетса. Данило возобновил тренировки.

ИПСВИЧ — НЬЮКАСЛ 18:00

"Ипсвич" — единственная команда, которая еще не одержала ни одной домашней победы в этом сезоне Премьер-Лиги (4 ничьи, 4 поражения). "Ньюкасл" выиграл лишь один из шести последних выездных поединков в чемпионате (2 ничьи, 3 поражения). "Сороки" потерпели только одно поражение в восьми последних встречах с "трактористами" в Премьер-Лиге (4 победы, 3 ничьи).

Нападающий "Ипсвича" Лиам Делап пропускает этот матч из-за перебора желтых карточек. Джордж Херст травмирован.

У "Ньюкасла" одноматчевую дисквалификацию отбывает полузащитник Жоэлинтон. Шон Лонгстафф решил свои проблемы со здоровьем. Свен Ботман на днях уже сыграл за резерв. Ник Поуп, Джамаал Ласселлс Эмиль Крафт и Каллум Уилсон команде не помогут.

ВЕСТ ХЭМ — БРАЙТОН 18:00

"Вест Хэм" набрал 10 очков в пяти последних домашних матчах Премьер-Лиги — как и в 11 предыдущих. "Брайтон" не знает побед уже четыре поединка высшего дивизиона кряду (2 ничьи, 2 поражения) — только у "Саутгемптона" серия длиннее в данный момент. "Молотобойцы" лишь однажды одолели "чаек" в 14 последних встречах в рамках Премьер-Лиги — 1:3 на выезде в прошлом сезоне (7 ничьих, 6 поражений).

Полузащитник "Вест Хэма" Карлос Солер дисквалифицирован после пяти желтых карточек, а вот Эмерсон Палмери свое наказание уже отбыл. Жан-Клер Тодибо едва ли успеет восстановиться к субботе.

Защитник "Брайтона" Йоэл Велтман, пропустивший последние четыре матча из-за мышечного повреждения, снова в строю. Адам Уэбстер и Мэтт О'Райли возобновили тренировки. Данни Уэлбек пока не залечил свою лодыжку.

КРИСТАЛ ПЭЛАС — АРСЕНАЛ 20:30 Онлайн-трансляция Прогноз

"Кристал Пэлас" не знает поражений уже пять матчей Премьер-Лиги кряду (2 победы, 3 ничьи), и это лучшая серия команды Оливера Гласнера в этом сезоне. "Арсенал" забил девять голов после стандартов (не считая пенальти) в этом сезоне Премьер-Лиги — больше всех. "Канониры" надеются оформить свою пятую подряд победу против "орлов" в чемпионате, предыдущие четыре одержав с общим счетом 12:2.

Вингер "Пэлас" Эберечи Эзе угодил в лазарет с повреждением бедра. Также травмированы Адам Уортон и Матеус Франка. Даниэль Муньос дисквалифицирован.

Полузащитник "Арсенала" Деклан Райс оправился после небольшого повреждения. Также выздоровел Риккардо Калафьори, а Александру Зинченко предстоит фитнес-тест.


Метки анонс тура, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 21.12.2024 00:05

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  1. drogba11cool 21.12.2024 00:29 # drogba11cool
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  2. alexomck 21.12.2024 00:10 # alexomck
    КП основой маялся против ротаций артеты, здесь матч дома разве что.

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  3. bembo 21.12.2024 00:06 # bembo
    Удачи кристал пэласу в борьбе с заднеприводным злом!!

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