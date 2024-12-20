Слот: "Кьеза становится сильнее и лучше"

Наставник "Ливерпуля" Арне Слот отметил прогресс вингера Федерико Кьезы.

Кьеза сыграл лишь четыре матча за "Ливерпуль" после своего перехода из "Ювентуса" за 12.5 млн. фунтов минувшим летом.



27-летний итальянец произвел противоречивое впечатление в победном для "Ливерпуля" матче Кубка Лиги против "Саутгемптона" посреди недели (1:2).



И хотя это пока не видно по игре, Слот чувствует, что Кьеза прибавляет, улучшая свои физические кондиции и понимание футбола, в который играет "Ливерпуль".



"Он становится сильнее и становится лучше. Довольно долгое время он адаптировался, потому что он так долго не тренировался в общей группе и прибыл в лигу и команду, где играют так интенсивно".



"Он становится сильнее, но он имеет дело с высокой конкуренцией на этой позиции на правом фланге!" — цитирует Слота Sky Sports.