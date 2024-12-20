Слот: "Кьеза становится сильнее и лучше"
Наставник "Ливерпуля" Арне Слот отметил прогресс вингера Федерико Кьезы.
Кьеза сыграл лишь четыре матча за "Ливерпуль" после своего перехода из "Ювентуса" за 12.5 млн. фунтов минувшим летом.
27-летний итальянец произвел противоречивое впечатление в победном для "Ливерпуля" матче Кубка Лиги против "Саутгемптона" посреди недели (1:2).
И хотя это пока не видно по игре, Слот чувствует, что Кьеза прибавляет, улучшая свои физические кондиции и понимание футбола, в который играет "Ливерпуль".
"Он становится сильнее и становится лучше. Довольно долгое время он адаптировался, потому что он так долго не тренировался в общей группе и прибыл в лигу и команду, где играют так интенсивно".
"Он становится сильнее, но он имеет дело с высокой конкуренцией на этой позиции на правом фланге!" — цитирует Слота Sky Sports.
20.12.2024 23:00
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