Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Мейсон Маунт пропустит несколько недель с травмой ноги.

В прошлое воскресенье, когда "Юнайтед" победил "Сити" со счетом 1:2, Маунт только четвертый раз в этом сезоне Премьер-Лиги появился в стартовом составе.



Однако уже спустя 14 минут Маунт был заменен, продлив свою череду неудач, которые его преследуют с момента перехода из "Челси" летом 2023.



"Это займет несколько недель. Я не знаю точную дату, но это займет много времени. Это (травмы) не моя зона ответственности. Я лишь могу помочь Мейсону, научив его тому, как играть в нашу игру, пока он восстанавливается. Мы постараемся использовать это время с пользой для него".



"Худшая вещь в том, что нам некогда тренироваться. Мы постоянно в разъездах, играем матчи, мы не можем собрать команду всю вместе, и это усложняет нашу жизнь", — цитирует главного тренера "Юнайтед" Рубена Аморима The Guardian.