Маунт пропустит несколько недель

Мейсон Маунт Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Мейсон Маунт пропустит несколько недель с травмой ноги.

В прошлое воскресенье, когда "Юнайтед" победил "Сити" со счетом 1:2, Маунт только четвертый раз в этом сезоне Премьер-Лиги появился в стартовом составе.

Однако уже спустя 14 минут Маунт был заменен, продлив свою череду неудач, которые его преследуют с момента перехода из "Челси" летом 2023.

"Это займет несколько недель. Я не знаю точную дату, но это займет много времени. Это (травмы) не моя зона ответственности. Я лишь могу помочь Мейсону, научив его тому, как играть в нашу игру, пока он восстанавливается. Мы постараемся использовать это время с пользой для него".

"Худшая вещь в том, что нам некогда тренироваться. Мы постоянно в разъездах, играем матчи, мы не можем собрать команду всю вместе, и это усложняет нашу жизнь", — цитирует главного тренера "Юнайтед" Рубена Аморима The Guardian.


Метки Манчестер Юнайтед, Маунт, травмы

Автор mihajlo   

Дата 20.12.2024 22:00

Количество просмотров Просмотров: 307

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Последние комментарии:




  1. chelsiukpro 20.12.2024 22:54 # chelsiukpro
    Челси вовремя скинул его! Здоровья Мамонтенку.

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  2. dexter 20.12.2024 22:24 # dexter
    Лох не мамонт.

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  3. ganinilyha 20.12.2024 22:06 # ganinilyha
    Маунт уже полтора сезона пропустил

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