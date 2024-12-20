Слот похвалил Постекоглу

Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот похвалил своего коллегу Анге Постекоглу из "Тоттенхэма".

В ближайшее воскресенье "Ливерпуль" навестит "Тоттенхэм", своего соперника по полуфиналу Кубка Лиги.



В данный момент "шпоры" занимают только 10-е место в Премьер-Лиге, а Постекоглу испытывает серьезное давление, однако Слоту кажется, что люди недостаточно ценят работу Анге.



"Я действительно должен их похвалить, потому что я из Голландии, и я много смотрю Match of the Day. Я вспоминаю Давида Жинола, Пола Гаскойна, Глена Ходдла, Луку Модича и Гарета Бэйла. Они ("Тоттенхэм") всегда имели определенные бренд и индивидуальность, и Постекоглу, на мой взгляд, полностью вернул им эту индивидуальность".



"За ними интересно наблюдать каждый раз. Иногда результат оказывается против них, но они являются одной из команд, которые победили "Манчестер Сити", как и мы. Не все из них победили "Сити" в манере, как это сделали мы, но "Тоттенхэму" это удалось, и их победа была полностью заслуженной. Они доминировали весь матч".



"Анге замечательно трудится там. Надеюсь, это будут больше ценить, а также я надеюсь, надеюсь, надеюсь, он выиграет трофей — но не Кубок Лиги! Я являюсь абсолютным фанатом его команды в Лиге Европы".



"Люди всегда говорят о важности трофеев. Для меня же бренд футбола гораздо важнее, и если он сможет сочетать это с завоеванием чего-либо, это будет так хорошо для футбола в целом, потому что тогда люди перестанут говорить о том, что его стиль слишком атакующий. Да и как вообще можно играть в слишком атакующий футбол?" — цитирует Слота ESPN.