Мареска ожидает, что Чилуэлл и Чуквуэмека покинут "Челси" в январе

Главный тренер "Челси" Энцо Мареска заявил, что ожидает ухода защитника Бена Чилуэлла и полузащитника Кэрни Чуквуэмеки в январе.

27-летний Чилуэлл сыграл лишь один матч в этом сезоне, тогда как 21-летний Чуквуэмека получает игровую практику преимущественно в Лиге Конференций, где отметился одним появлением с первых минут и тремя на замену.



Мареска ожидает, что Бен и Кэрни будут первыми, кто попросится на выход, когда откроется зимнее трансферное окно.



"Есть игроки вроде Чилуэлла и Кэрни, которые, к сожалению, у нас играют не так много во всех соревнованиях".



"Наверное, они первыми скажут, что хотят уйти, потому что они тренируются каждый день и хотят играть матчи, а поскольку они не играют матчи, то, наверное, помышляют об уходе".



"Ситуация каждого игрока немного отличается, поэтому мы посмотрим, кто из них постучится в дверь и скажет "я хочу уйти". Мы постараемся найти решение", — цитирует Мареску Sky Sports.