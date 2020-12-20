Мареска ожидает, что Чилуэлл и Чуквуэмека покинут "Челси" в январе
Главный тренер "Челси" Энцо Мареска заявил, что ожидает ухода защитника Бена Чилуэлла и полузащитника Кэрни Чуквуэмеки в январе.
27-летний Чилуэлл сыграл лишь один матч в этом сезоне, тогда как 21-летний Чуквуэмека получает игровую практику преимущественно в Лиге Конференций, где отметился одним появлением с первых минут и тремя на замену.
Мареска ожидает, что Бен и Кэрни будут первыми, кто попросится на выход, когда откроется зимнее трансферное окно.
"Есть игроки вроде Чилуэлла и Кэрни, которые, к сожалению, у нас играют не так много во всех соревнованиях".
"Наверное, они первыми скажут, что хотят уйти, потому что они тренируются каждый день и хотят играть матчи, а поскольку они не играют матчи, то, наверное, помышляют об уходе".
"Ситуация каждого игрока немного отличается, поэтому мы посмотрим, кто из них постучится в дверь и скажет "я хочу уйти". Мы постараемся найти решение", — цитирует Мареску Sky Sports.
20.12.2024 20:00
Просмотров: 402
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Ну ты полный даунич, что имея проблемы на фланге, не используешь Чилвелла от слова совсем. После Эшли лучший левый защитник, ебал всю левую бровку. И красавчик. Но тренер лысый, завидует.
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий