Алли подтвердил расставание с "Эвертоном"
Полузащитник Деле Алли подтвердил свое расставание с "Эвертоном" ради "новой страницы" своей карьеры.
Контракт Алли с "Эвертоном" истек еще в конце прошлого сезона, однако последние месяцы Деле продолжал пользоваться инфраструктурой мерсисайдского клуба, будучи свободным агентом.
"Эвертон" был готов предложить Алли контракт, если бы Деле решил свои проблемы со здоровьем и набрал форму, однако 28-летний англичанин решил попробовать что-нибудь другое.
"К сожалению, это не сработало так, как все мы надеялись, и я думаю, это правильное время, чтобы открыть новую страницу. Я хочу пожелать удачи каждому в этом удивительном клубе", — пишет Алли в социальных сетях.
Добавим, ранее в декабре главный тренер итальянского "Комо" Сеск Фабрегас пригласил Алли тренироваться со своей командой после Рождества.
20.12.2024 19:00
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