Алли подтвердил расставание с "Эвертоном"

Полузащитник Деле Алли подтвердил свое расставание с "Эвертоном" ради "новой страницы" своей карьеры.

Контракт Алли с "Эвертоном" истек еще в конце прошлого сезона, однако последние месяцы Деле продолжал пользоваться инфраструктурой мерсисайдского клуба, будучи свободным агентом.



"Эвертон" был готов предложить Алли контракт, если бы Деле решил свои проблемы со здоровьем и набрал форму, однако 28-летний англичанин решил попробовать что-нибудь другое.



"К сожалению, это не сработало так, как все мы надеялись, и я думаю, это правильное время, чтобы открыть новую страницу. Я хочу пожелать удачи каждому в этом удивительном клубе", — пишет Алли в социальных сетях.



Добавим, ранее в декабре главный тренер итальянского "Комо" Сеск Фабрегас пригласил Алли тренироваться со своей командой после Рождества.