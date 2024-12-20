Рубен Диаш пропустит три-четыре недели

Рубен Диаш Защитник Рубен Диаш пополнил лазарет "Манчестер Сити", выбыв из строя с травмой на три-четыре недели.

Диаш целиком провел проигранный "Сити" матч Премьер-Лиги против "Манчестер Юнайтед" в прошлое воскресенье (1:2), но в концовке дерби получил мышечное повреждение.

Теперь 27-летний португалец присоединится в лазарете "горожан" к Натану Аке, Родри и Оскару Боббу.

"Он выбыл надолго. Три-четыре недели — это проблема мышечного характера. Он сыграл 75 минут против "Юнайтед" и что-то почувствовал, но он так силен, поэтому остался на поле, а теперь он травмирован", — цитирует главного тренера "Сити" Хосепа Гвардиолу Sky Sports.

В преддверии выезда к "Астон Вилле" Гвардиола также поведал, что Эдерсон находится под вопросом, а Мануэль Аканджи возобновил тренировки. Помимо этого, Рико Льюис возвращается после дисквалификации.


Метки Диаш, Манчестер Сити, травмы

Автор mihajlo   

Дата 20.12.2024 18:00

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Последние комментарии:




  1. high-malvern 20.12.2024 18:09 # high-malvern
    Пиздец какой-то в плане травм. Чисто обоймы игроков не хватает в этом году. Игроков настолько мало осталось здоровых, что Пеп постоянно выпускает недолеченных, они получают новые травмы и не успевают набрать форму.

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