Рубен Диаш пропустит три-четыре недели

Защитник Рубен Диаш пополнил лазарет "Манчестер Сити", выбыв из строя с травмой на три-четыре недели.

Диаш целиком провел проигранный "Сити" матч Премьер-Лиги против "Манчестер Юнайтед" в прошлое воскресенье (1:2), но в концовке дерби получил мышечное повреждение.



Теперь 27-летний португалец присоединится в лазарете "горожан" к Натану Аке, Родри и Оскару Боббу.



"Он выбыл надолго. Три-четыре недели — это проблема мышечного характера. Он сыграл 75 минут против "Юнайтед" и что-то почувствовал, но он так силен, поэтому остался на поле, а теперь он травмирован", — цитирует главного тренера "Сити" Хосепа Гвардиолу Sky Sports.



В преддверии выезда к "Астон Вилле" Гвардиола также поведал, что Эдерсон находится под вопросом, а Мануэль Аканджи возобновил тренировки. Помимо этого, Рико Льюис возвращается после дисквалификации.