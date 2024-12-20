Рис Джеймс приступил к тренировкам с партнерами по "Челси"

Рис Джеймс Капитан "Челси" Рис Джеймс приступил к тренировкам в общей группе после травмы, однако его возвращение на футбольное поле будет "медленным".

Из-за проблем с задней поверхностью бедра Джеймс успел сыграть только четыре матча в этом сезоне. Последний раз Рис выходил на футбольное поле против "Арсенала" в начале ноября (1:1).

С пятницы наставник "Челси" Энцо Мареска начал привлекать Джеймса к полноценным тренировкам, однако "синие" будут действовать постепенно, учитывая историю травм 25-летнего защитника.

"Рис, наконец, начал частично тренироваться с нами, поэтому медленно, медленно он вернется".

"Это не означает, что он будет с нами в это воскресенье или следующее воскресенье".

"План для него в том, чтобы провести часть тренировки с командой и постараться приблизиться к правильному состоянию. Тогда он вернется", — цитирует Мареску Evening Standard.


Метки Джеймс, травмы, Челси

Автор mihajlo   

Дата 20.12.2024 17:00

Количество просмотров Просмотров: 297

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  1. drogba11cool 20.12.2024 17:06 # drogba11cool
    Жалко его, кажется уже никогда не будет прежним.

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  2. gameboy 20.12.2024 17:03 # gameboy
    Пока начал с душевой

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