Рис Джеймс приступил к тренировкам с партнерами по "Челси"
Капитан "Челси" Рис Джеймс приступил к тренировкам в общей группе после травмы, однако его возвращение на футбольное поле будет "медленным".
Из-за проблем с задней поверхностью бедра Джеймс успел сыграть только четыре матча в этом сезоне. Последний раз Рис выходил на футбольное поле против "Арсенала" в начале ноября (1:1).
С пятницы наставник "Челси" Энцо Мареска начал привлекать Джеймса к полноценным тренировкам, однако "синие" будут действовать постепенно, учитывая историю травм 25-летнего защитника.
"Рис, наконец, начал частично тренироваться с нами, поэтому медленно, медленно он вернется".
"Это не означает, что он будет с нами в это воскресенье или следующее воскресенье".
"План для него в том, чтобы провести часть тренировки с командой и постараться приблизиться к правильному состоянию. Тогда он вернется", — цитирует Мареску Evening Standard.
20.12.2024 17:00
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Жалко его, кажется уже никогда не будет прежним.
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Пока начал с душевой
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