Рис Джеймс приступил к тренировкам с партнерами по "Челси"

Капитан "Челси" Рис Джеймс приступил к тренировкам в общей группе после травмы, однако его возвращение на футбольное поле будет "медленным".

Из-за проблем с задней поверхностью бедра Джеймс успел сыграть только четыре матча в этом сезоне. Последний раз Рис выходил на футбольное поле против "Арсенала" в начале ноября (1:1).



С пятницы наставник "Челси" Энцо Мареска начал привлекать Джеймса к полноценным тренировкам, однако "синие" будут действовать постепенно, учитывая историю травм 25-летнего защитника.



"Рис, наконец, начал частично тренироваться с нами, поэтому медленно, медленно он вернется".



"Это не означает, что он будет с нами в это воскресенье или следующее воскресенье".



"План для него в том, чтобы провести часть тренировки с командой и постараться приблизиться к правильному состоянию. Тогда он вернется", — цитирует Мареску Evening Standard.