"Саутгемптон" договорился с Иваном Юричем
Занимающий последнее место в Премьер-Лиге "Саутгемптон" определился с новым главным тренером, достигнув договоренности с Иваном Юричем.
По информации Sky Sports, Юрич подпишет с "Саутгемптоном" 18-месячный контракт, однако эта сделка предусматривает опцию прекращения следующим летом.
Если Юричу удастся спасти "Саутгемптон" из вылета из Премьер-Лиги в этом сезоне, Иван сможет продлить свой контракт на два года.
Юрич только в ноябре был уволен из "Ромы", где он продержался менее двух месяцев.
"Саутгемптон" имел давний интерес к 49-летнему хорвату, о приглашении которого "святые" задумывались еще два года назад, когда был уволен Ральф Хазенхюттль.
Помимо Юрича, "Саутгемптон" также рассматривал кандидатуры Данни Реля из "Шеффилд Уэнсдей, Карлоса Корберана из "Вест Бромвича" и Каспера Юльманна, в недавнем прошлом тренировавшего сборную Дании.
20.12.2024 16:00
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"спасти из вылета"? С наступающим!
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Иван Юрич, физруком был моим в школьные годы, надо же как поднялся.
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