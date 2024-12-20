"Саутгемптон" договорился с Иваном Юричем

Занимающий последнее место в Премьер-Лиге "Саутгемптон" определился с новым главным тренером, достигнув договоренности с Иваном Юричем.

По информации Sky Sports, Юрич подпишет с "Саутгемптоном" 18-месячный контракт, однако эта сделка предусматривает опцию прекращения следующим летом.



Если Юричу удастся спасти "Саутгемптон" из вылета из Премьер-Лиги в этом сезоне, Иван сможет продлить свой контракт на два года.



Юрич только в ноябре был уволен из "Ромы", где он продержался менее двух месяцев.



"Саутгемптон" имел давний интерес к 49-летнему хорвату, о приглашении которого "святые" задумывались еще два года назад, когда был уволен Ральф Хазенхюттль.



Помимо Юрича, "Саутгемптон" также рассматривал кандидатуры Данни Реля из "Шеффилд Уэнсдей, Карлоса Корберана из "Вест Бромвича" и Каспера Юльманна, в недавнем прошлом тренировавшего сборную Дании.