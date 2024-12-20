"Саутгемптон" договорился с Иваном Юричем

Иван Юрич Занимающий последнее место в Премьер-Лиге "Саутгемптон" определился с новым главным тренером, достигнув договоренности с Иваном Юричем.

По информации Sky Sports, Юрич подпишет с "Саутгемптоном" 18-месячный контракт, однако эта сделка предусматривает опцию прекращения следующим летом.

Если Юричу удастся спасти "Саутгемптон" из вылета из Премьер-Лиги в этом сезоне, Иван сможет продлить свой контракт на два года.

Юрич только в ноябре был уволен из "Ромы", где он продержался менее двух месяцев.

"Саутгемптон" имел давний интерес к 49-летнему хорвату, о приглашении которого "святые" задумывались еще два года назад, когда был уволен Ральф Хазенхюттль.

Помимо Юрича, "Саутгемптон" также рассматривал кандидатуры Данни Реля из "Шеффилд Уэнсдей, Карлоса Корберана из "Вест Бромвича" и Каспера Юльманна, в недавнем прошлом тренировавшего сборную Дании.


Метки Саутгемптон, тренеры, Юрич

Автор mihajlo   

Дата 20.12.2024 16:00

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  1. last-chapter 20.12.2024 16:16 # last-chapter
    "спасти из вылета"? С наступающим!

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  2. drogba11cool 20.12.2024 16:15 # drogba11cool
    Иван Юрич, физруком был моим в школьные годы, надо же как поднялся.

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