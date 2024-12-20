Йорк призвал "Юнайтед" вернуть Погба

Поль Погба Легенда"Манчестер Юнайтед" Дуайт Йорк призвал "красных дьяволов" вернуть своего бывшего полузащитника Поля Погба.

В данный момент Погба находится в поисках клуба, который поможет ему возобновить свою карьеру после истекающей в марте 18-месячной дисквалификации за допинг.

31-летний француз доступен свободным агентом после прекращения своего контракта с "Ювентусом", и Йорк видит в этом прекрасную возможность для команды Рубена Аморима.

"Уверен, Поль Погба лучше, чем то, что наблюдали мы. Я не знаю, будут ли фанаты рады его возвращению, упростят ли они ему жизнь. Это может стать проблемой, с которой он столкнется".

"Но набравший форму Погба, играющий в футбол так, как он может играть, будет определенно полезен команде. Он сенсационный игрок, действительно хороший талант. Он внушает страх и делает вещи, которые другие игроки не могут", — цитирует Йорка Daily Mirror.


Метки Йорк, Манчестер Юнайтед, Погба

Автор mihajlo   

Дата 20.12.2024 15:00

Количество просмотров Просмотров: 550

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Последние комментарии:




  1. drogba11cool 20.12.2024 16:17 # drogba11cool
    Аморим вернет его в форму, отлично впишется в систему.

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  2. petertosh 20.12.2024 16:04 # petertosh
    Амориму вряд ли нужен очередной пижон

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  3. kewell7 20.12.2024 15:50 # kewell7
    ничеры как обычно топят за своих

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  4. gameboy 20.12.2024 15:29 # gameboy
    Если в третий раз вернётся можно кино снимать)

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  5. walter-white 20.12.2024 15:08 # walter-white
    чета подзаебали тарахтеть легенды прошлого
    Если кого и возвращать, так это Ферги, но это нереально

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  6. black-sumrak1990 20.12.2024 15:03 # black-sumrak1990
    Нееее мы это проходили.

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