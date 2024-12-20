Йорк призвал "Юнайтед" вернуть Погба

Легенда"Манчестер Юнайтед" Дуайт Йорк призвал "красных дьяволов" вернуть своего бывшего полузащитника Поля Погба.

В данный момент Погба находится в поисках клуба, который поможет ему возобновить свою карьеру после истекающей в марте 18-месячной дисквалификации за допинг.



31-летний француз доступен свободным агентом после прекращения своего контракта с "Ювентусом", и Йорк видит в этом прекрасную возможность для команды Рубена Аморима.



"Уверен, Поль Погба лучше, чем то, что наблюдали мы. Я не знаю, будут ли фанаты рады его возвращению, упростят ли они ему жизнь. Это может стать проблемой, с которой он столкнется".



"Но набравший форму Погба, играющий в футбол так, как он может играть, будет определенно полезен команде. Он сенсационный игрок, действительно хороший талант. Он внушает страх и делает вещи, которые другие игроки не могут", — цитирует Йорка Daily Mirror.