Йорк призвал "Юнайтед" вернуть Погба
Легенда"Манчестер Юнайтед" Дуайт Йорк призвал "красных дьяволов" вернуть своего бывшего полузащитника Поля Погба.
В данный момент Погба находится в поисках клуба, который поможет ему возобновить свою карьеру после истекающей в марте 18-месячной дисквалификации за допинг.
31-летний француз доступен свободным агентом после прекращения своего контракта с "Ювентусом", и Йорк видит в этом прекрасную возможность для команды Рубена Аморима.
"Уверен, Поль Погба лучше, чем то, что наблюдали мы. Я не знаю, будут ли фанаты рады его возвращению, упростят ли они ему жизнь. Это может стать проблемой, с которой он столкнется".
"Но набравший форму Погба, играющий в футбол так, как он может играть, будет определенно полезен команде. Он сенсационный игрок, действительно хороший талант. Он внушает страх и делает вещи, которые другие игроки не могут", — цитирует Йорка Daily Mirror.
20.12.2024 15:00
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Последние комментарии:
Аморим вернет его в форму, отлично впишется в систему.
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Амориму вряд ли нужен очередной пижон
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ничеры как обычно топят за своих
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Если в третий раз вернётся можно кино снимать)
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чета подзаебали тарахтеть легенды прошлого
Если кого и возвращать, так это Ферги, но это нереально
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Нееее мы это проходили.
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