Хаманн призвал "Ливерпуль" приобрести Керкеза

Бывший игрок "Ливерпуля" Дитмар Хаманн призвал "красных" приобрести левого защитника "Борнмута" Милоша Керкеза.

В данный момент основным левым защитником "Ливерпуля" остается Энди Робертсон, однако в этом сезоне к капитану сборной Шотландии, удаленному против "Фулхэма" за фол последней надежды в прошлый уикенд, есть много вопросов.



Хаманн считает, что блистающий в составе "Борнмута" Керкез стал бы идеальным преемником Робертсона. Дитмар даже сравнивает 21-летнего венгра с рыжеволосой легендой "Ливерпуля" Йоном Арне Риисе.



"Милош Керкез — великолепный игрок. Мы убеждаемся в этом раз за разом в Премьер-Лиге. Если ты играешь хорошо, ты привлечешь большой интерес".



"Энди Робертсону почти 30 лет. Костас Цимикас — отличный дублер, но он уже два сезона хочет уйти. "Ливерпуль" определенно должен озаботиться укреплением этой позиции".



"Робертсон — отличный игрок, который переживает спад в данный момент. Если есть возможность заполучить игрока уровня Керкеза или Альфонса Дэвиса, почему бы не сделать это. Милош Керкез очень напоминает мне Йона Арне Риисе".



"Риисе нравилось бороздить свой фланг, он был очень ориентированный на атаку левый защитник. У него был отличный удар. Это бонус, если крайний защитник, который очень хорошо обороняется, может забить, создать гол или выполнить передачу с фланга. Это значительно упрощает игру", — сообщил Хаманн Boyle Sports.