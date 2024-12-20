Каррагер: "Рэшфорд должен был держать рот на замке"

Эксперт Sky Sports Джейми Каррагер раскритиковал нападающего "Манчестер Юнайтед" Маркуса Рэшфорда за заявление насчет своего будущего.

Не попав в заявку на дерби против "Манчестер Сити" в прошлый уикенд, Рэшфорд выступил с заявлением о том, что он открыт к "новому испытанию" в своей карьере.



Каррагер считает, что Рэшфорд поступил не лучшим образом. По мнению Джейми, Маркус должен был промолчать и сосредоточиться на подготовке к матчу Кубка Лиги против "Тоттенхэма", который 27-летний англичанин в итоге пропустил.



"Я имею ввиду, что он поставил клуб в очень плохое положение в плане согласования его ухода на некоторой стадии".



"Если он правда верит, что по-прежнему хочет быть игроком "Манчестер Юнайтед", и если он по-прежнему хочет провести отличную карьеру здесь, тогда таких заявлений не делают".



"Ты этого не делаешь, ты держишь рот на замке. Ты сражаешься и надеешься получить шанс".



Гарначо свой шанс получил. Он сыграл сегодня вечером".



"Рэшфорд должен был надеяться сыграть сегодня вечером и думать о том, что он может предпринять на поле, а не делать подобных заявлений. Настало время ему уйти", — сообщил Каррагер Sky Sports.