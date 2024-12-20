Джо Коул: "Гиу может стать большой звездой"

Марк Гиу Бывший игрок "Челси" Джо Коул считает, что нападающий Марк Гиу может стать "большой звездой" для лондонского клуба.

Накануне Гиу, купленный у "Барселоны" за 5 миллионов фунтов минувшим летом, разразился хет-триком в победном для "Челси" матче Лиги Конференций против "Шемрока" (5:1).

Таким образом, Гиу забил шесть голов в своих шести матчах в Лиге Конференций, и Коул видит у 18-летнего испанца проблески звезды первой величины.

"Этот парень может забивать голы. Он может стать большой звездой для этого клуба. Как "Барселона" позволила ему уйти?"

"Я сравниваю Марка Гиу с Луисом Суаресом. Я не говорю, что он уже является Суаресом. Но у него есть эти инстинкт и смелость. Думаю, он может проделать путь до самой вершины. Думаю. "Барселона" совершила ошибку!" — сообщил Коул TNT Sports.


Метки Гиу, Коул, Челси

Автор mihajlo   

Дата 20.12.2024 12:00

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  1. skydreams 20.12.2024 12:28 # skydreams
    А кто может не стать большой звездой в этом совершенно топовом составе ГЕГЕМОНСИ?

    (ответить)

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