Джо Коул: "Гиу может стать большой звездой"

Бывший игрок "Челси" Джо Коул считает, что нападающий Марк Гиу может стать "большой звездой" для лондонского клуба.

Накануне Гиу, купленный у "Барселоны" за 5 миллионов фунтов минувшим летом, разразился хет-триком в победном для "Челси" матче Лиги Конференций против "Шемрока" (5:1).



Таким образом, Гиу забил шесть голов в своих шести матчах в Лиге Конференций, и Коул видит у 18-летнего испанца проблески звезды первой величины.



"Этот парень может забивать голы. Он может стать большой звездой для этого клуба. Как "Барселона" позволила ему уйти?"



"Я сравниваю Марка Гиу с Луисом Суаресом. Я не говорю, что он уже является Суаресом. Но у него есть эти инстинкт и смелость. Думаю, он может проделать путь до самой вершины. Думаю. "Барселона" совершила ошибку!" — сообщил Коул TNT Sports.