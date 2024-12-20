Мареска: "Не могу сказать, что Дьюсбери-Холл не уйдет"

Кирнан Дьюсбери-Холл Главный тренер "Челси" Энцо Мареска заявил, что полузащитник Кирнан Дьюсбери-Холл сам решит, уйдет ли в январе.

Последовав за Мареской из "Лестера" в "Челси" минувшим летом, Дьюсбери-Холл не смог стать для Энцо таким же важным игроком, как был прежде.

В рамках Премьер-Лиги Дьюсбери-Холл отметился лишь пятью появлениями на замену, суммарно сыграв менее часа за "Челси".

Накануне Дьюсбери-Холл своим голом поспособствовал победе 5:1 над "Шемроком", и после матча Лиги Конференций Мареска высказался насчет будущего 26-летнего англичанина.

"К сожалению, я не могу сказать, что он не уйдет, потому что случиться может всякое. Я не отвлекаюсь на январь. Мы довольны тем, как он трудится, и довольны его игрой. Мы не хотим, чтобы один из наших игроков уходил".

"В случае с Кирнаном это вопрос к нему. Если игрок не чувствует себя счастливым и хочет играть больше, мы не собираемся говорить "ты должен остаться". Мы довольны Кирнаном, а что касается января, то посмотрим", — цитирует Мареску журналист Бен Джейкобс.


Метки Дьюсбери-Холл, Мареска, Челси

Автор mihajlo   

Дата 20.12.2024 11:00

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