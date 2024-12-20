Аморим: "Байындыру не нужно извиняться"

Наставник "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим заявил, что его голкиперу Алтаю Байындыру не нужно извиняться перед своими партнерами по команде за вылет из Кубка Лиги.

В четвертьфинальном матче Кубка Лиги против "Тоттенхэма" накануне Аморим решил довериться Байындыру, дублеру первого номера "Юнайтед" Андре Онана.



В итоге Байындыр пропустил четырежды, включая "сухой лист" в исполнении Сона Хен Мина, причем этот шедевральный гол капитана "Тоттенхэма" оказался решающим в матче. Однако Аморим не винит в этом 26-летнего турка.



"Нет, он не извинялся, и ему не нужно этого делать. Ему нужна концентрация. Мы пересмотрим матч, и мы будем улучшать каждого игрока этой команды. Мы побеждаем вместе, проигрываем вместе. Дело не в ком-то одном. Это команда".



"При счете 3:2 был период, когда, как я чувствовал, мы контролировали игру. Мы были близки к голу. Но я думаю, мы выключились на восемь минут во втором тайме, и это стоило нам матча".



"Мы не были лучшей командой по итогам всего матча, но большими отрезками — были. Мы выключились на восемь минут. После этого было очень сложно вернуться в игру, но парни сделали это, замечательно потрудившись".



"Мы были так близки к ничье, так близки. У нас еще было время выиграть матч, но после четвертого гола нам стало очень тяжело. Мы пытались отреагировать, но в конце концов этого оказалось недостаточно, и мы вылетели из кубка", — цитирует Аморима Evening Standard.



