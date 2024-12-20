Аморим: "Байындыру не нужно извиняться"
Наставник "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим заявил, что его голкиперу Алтаю Байындыру не нужно извиняться перед своими партнерами по команде за вылет из Кубка Лиги.
В четвертьфинальном матче Кубка Лиги против "Тоттенхэма" накануне Аморим решил довериться Байындыру, дублеру первого номера "Юнайтед" Андре Онана.
В итоге Байындыр пропустил четырежды, включая "сухой лист" в исполнении Сона Хен Мина, причем этот шедевральный гол капитана "Тоттенхэма" оказался решающим в матче. Однако Аморим не винит в этом 26-летнего турка.
"Нет, он не извинялся, и ему не нужно этого делать. Ему нужна концентрация. Мы пересмотрим матч, и мы будем улучшать каждого игрока этой команды. Мы побеждаем вместе, проигрываем вместе. Дело не в ком-то одном. Это команда".
"При счете 3:2 был период, когда, как я чувствовал, мы контролировали игру. Мы были близки к голу. Но я думаю, мы выключились на восемь минут во втором тайме, и это стоило нам матча".
"Мы не были лучшей командой по итогам всего матча, но большими отрезками — были. Мы выключились на восемь минут. После этого было очень сложно вернуться в игру, но парни сделали это, замечательно потрудившись".
"Мы были так близки к ничье, так близки. У нас еще было время выиграть матч, но после четвертого гола нам стало очень тяжело. Мы пытались отреагировать, но в конце концов этого оказалось недостаточно, и мы вылетели из кубка", — цитирует Аморима Evening Standard.
20.12.2024 09:00
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Все голы в ближний угол, плюс вишенкой на торте сухой лист с углового.
На таком уровне, это непозволительно.
Всё с ним ясно, нужно искать клуб ниже статусом.
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Уморим четко ведёт команду. Команда развивается...
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26 лет? мда
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