Эмилиано Мартинес готов завершить карьеру в 2026 году

Голкипер "Астон Виллы" Эмилиано Мартинес заявил, что может уже в конце следующего сезона завершить игровую карьеру.

Ранее на этой неделе ФИФА признала 32-летнего Мартинеса лучшим голкипером, причем — второй год подряд.



Своих основных успехов в карьере Мартинес, конечно, достиг не на клубном уровне, а со сборной Аргентины, выиграв Чемпионат Мира в Катаре в 2022 году и Кубок Америки минувшим летом.



Мартинес уже думает о следующем Чемпионате Мира, который пройдет в Канаде, Мексике и США летом 2026. Если аргентинцам удастся защитить звание чемпионов, то Эмилиано собирается повесить перчатки на гвоздь.



"Есть ли какая-либо сборная, которая выигрывала Чемпионат Мира два раза подряд? Если я стану двукратным чемпионом Мира со сборной Аргентины, я уйду на пенсию. Обещаю вам. Я говорю вам это сегодня. Я уйду на пенсию после этого Чемпионата Мира", — цитирует Мартинеса Daily Mirror.