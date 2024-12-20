МЮ всерьез обдумывает покупку Эдерсона

"Манчестер Юнайтед" всерьез обдумывает приобретение полузащитника итальянской "Аталанты" Эдерсона.

По информации Sky Sport Germany, скауты "Юнайтед" неоднократно просматривали Эдерсона в этом сезоне, собрав всю необходимую информацию насчет бразильского опорника.



Однако у людей, которые принимают решения в "Юнайтед", нет полного консенсуса насчет способностей Эдерсона, и именно по этой причине "красные дьяволы" пока не начинали предметных переговоров.



Тем не менее, интерес "Юнайтед" к Эдерсону реален, и 25-летний бразилец может стать большой целью клуба с "Олд Траффорд" в зимнее трансферное окно.



Эдерсон, чей контракт с "Аталантой" рассчитан до 2027 года, оценивается в 50-60 миллионов евро (41-50 млн. фунтов).