Аморим: "Решение по Рэшфорду — не ошибка"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим заявил, что снова оставить нападающего Маркуса Рэшфорда вне заявки на матч не было ошибкой с его стороны.

Как и против "Манчестер Сити" в Премьер-Лиге в прошлый уикенд, в четверг вечером против "Тоттенхэма" в Кубке Лиги Рэшфорд не попал в заявку "Юнайтед".



Но если дерби Манчестера "Юнайтед" выиграл, то в кубковом противостоянии со "шпорами" потерпел поражение со счетом 4:3.



Тем не менее, результат матча в Северном Лондоне не заставил Аморима пожалеть о своем решении насчет Рэшфорда.



"Нет, это не было ошибкой. Я чувствую, что это никогда не является ошибкой, если я делаю правильную вещь для команды. Нам приходится выбирать".



"Иногда в матче вроде этого ты чувствуешь, что некоторые парни лучше годятся, чтобы выйти на поле и повлиять игру. Так бывает".



"Думаю, это не было ошибкой, потому что я чувствую, что всегда поступаю в лучших интересах команды, как это вижу я", — приводит слова Аморима The Independent.